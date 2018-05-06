富邦悍將羅力傷勢無大礙中央社 (2018-05-06 22:10)
中職富邦悍將隊洋投羅力（Mike Loree）（左），5日與Lamigo桃猿隊比賽遭強襲球擊中，目前右肩痠痛，但應不影響下次先發。中央社記者張新偉攝 107年5月6日
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