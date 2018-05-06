（中央社記者侯姿瑩台北6日電）世界衛生大會21日起在日內瓦召開，線上報名7日截止，至今台灣尚未收到邀請函。外交部今天表示，目前仍持續透過友邦與理念相近國家進洽世界衛生組織，也積極安排雙邊會議中。



外交部發言人李憲章表示，外交部目前仍持續努力爭取參與世界衛生大會（WHA），包括透過友邦與理念相近國家進洽世界衛生組織（WHO）。其中，超過10個友邦已為台灣致函WHO，要求將「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」的提案，列入今年WHA的議程。



李憲章說，外交部目前也在安排與其他國家、國際組織在WHA期間的雙邊會談。



WHA開會前夕，外交部也規劃20日在日內瓦舉行外交酒會，邀請其他國家的政府官員出席。



外交部先前表示，今年參與WHA的情況並不樂觀，，政府仍會努力到最後一刻。即便台灣沒有受邀參與WHA，衛生福利部長陳時中也會率團赴日內瓦，舉行國際記者會與進行雙邊會議等。



此外，多個民間團體也發起「台灣無國界醫院展」，將在WHA會議期間於日內瓦舉辦台灣醫療與WHA議題相關的展覽，向國際展現台灣有能力、有意願參與國際組織，不能因為政治因素被排除在外。



外交部指出，WHO在4月初發出通知函給會員，通知WHA開會時間，今年上網報名的時間從4月9日到5月7日。根據外交部了解，4月上旬已有觀察員收到邀請函。



外交部說，雖然今年報名期限到5月7日，但根據前例，是可以做出彈性調整；例如2016年，線上報名期限是5月9日，但給台灣的邀請函直到5月6日才發出，後來經過特殊方式的安排，台灣得以完成報名程序，參加當年的WHA。



今年WHA將於5月21日至26日在日內瓦舉行；WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；但因中共打壓，去年台灣未能獲邀參與WHA。（編輯：李淑華）1070506