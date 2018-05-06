新浪財經訊 5月6日消息，由中國經濟改革與發展研究院（中國人民大學）、中國證券投資基金年鑒，中國量化投資學會共同舉辦的「金麟2018·第五屆量化投資與對沖基金年會」今日在中國人民大學逸夫會議中心召開。

匯添富基金管理公司高級投資經理李彪就資產配置與FOF投資與各位與會者進行了分享。他認為，FOF投資本身和資產投資是比較密切結合在一起的，它是資產配置比較密切的載體，種類覆蓋廣也比較靈活，可以滿足不同的標的。同時，他認為「不管是公募的FOF或者是養老的FOF，未來的前景是非常好的」。

李彪：非常高興能出席這個論壇，感謝李教授的邀請，因為我本身不是做量化的，我是做FOF投資的。感謝李教授培養了一個特別好的學生馬上要到我們這邊來入職，我們的職位開放以後大概有1000人投簡歷，最終我們招了他一個。另外也可以看出來金融行業我自己也有點擔心，有點過熱，有一個還在我們那裡投簡歷的是清華協和醫學院的，學了那麼多年醫學要轉型FOF投資，我自己覺得有點人才浪費。

既然我是做FOF投資的，我可以很自豪的說，我算得上量化投資在公募領域的見證人。因為我上一家所在的團隊，應該算是國內基金投資規模最大的團隊之一。我們從2012年開始大規模的投指數增強的量化投資，量化多頭市場中性策略是後面才有的，所以市場上做的好，我說的是公募領域，我們基本上都是他們最大的投資人之一。

我簡單說一下我對FOF的看法，因為這兩年FOF熱度開始起來了，實際上它之前是一個很小眾的投資領域，主要的玩家是保險資管，券商資管有一些產品規模特別小，不是一個量級別。我認為簡單來說FOF是選管理人，大家對FOF的理解有點太簡單化了，管理員只是它的一小部分。我認為它的作用是什麼呢？往大了說可以完善市場資源的優化配置，為什麼這麼理解呢？市場的資源配置，它的作用是怎麼發揮的呢？是通過市場把錢提供給好的基金管理人，不管是私募或者是公募，讓他們把錢交到好的企業管理人裏面。

誰負責把錢交給優秀的基金經理，而不是交給一個平庸的基金經理，而不是交給一個濫竽充數的基金經理，這需要一個專業的FOF團隊完成這個工作。所以我很偶然轉行做FOF投資，也快十年的時間了。我始終堅信就算公募沒有開始做這件事，我從券商資管到保險資管，我一直覺得我做的工作是有意義的，也是有價值的。每一年其實公募領域最大的獎是金牛獎，我都發現其實都是我們幾年前重倉的品種。

第二個是資本市場的發展需求，這個怎麼理解呢？現在我們上市公司的股票大概有3000多隻，大家有沒有這個概念，我們公募基金有多少只。私募我們暫時覆蓋的比較少，有接近5000隻。其實基金的數量已經超過上市公司的數量，我們以量化投資為例，2012年我們投量化的時候，那時候所有的指數增強基金加起來不超過100億，而且象樣的團隊屈指可數。經過這麼幾年的時間，其實2012年到現在就是短短五年的時間，現在就單純公募量化指數增強的規模來說，也是翻了好幾倍的規模。

所以我認為公募的複雜度，比如說5000隻基金，私募更多了，當然有幾千家。二級市場投資接近8000家，然後規模和公募是差不多的，這是一個相當複雜的市場，也需要一個相當專業度的市場。有人打電話說我炒股票虧錢，我沒有辦法立馬推薦一隻基金，因為我問他你喜歡什麼樣的，你喜歡彈性特別大的，跑的特別快的，情況特別穩健的，你大概持有多長時間，你的最大回撤或者波動有什麼偏好。其實市場已經發展到相當複雜，相當專業的階段。所以我認為我們能看到，監管層肯定也可以看到。所以2017年可以看作是FOF發展的元年，為什麼？因為2017年公募開始進入這個領域，因為所有的公募基金沒有人做FOF這個領域，因為公募基金不能投別的基金。2017年開始有了公募FOF去年第一批60隻已經發出來了，今年馬上批了養老目標FOF，所以這也充分說明監管對FOF的認可。

我認為它還有一個功能，就是對接財富管理，現在我們大資管規範的對象，市場有多大。包括銀行理財、券商、保險、公募、私募，加起來有100萬億。但是這裏面不客氣的說也有大量的劣幣存在，我認為FOF在這裏面的發展空間非常大。

比如說以銀行理財為例，銀行理財嚴重存在著供需的不匹配，說明它確實有這個理財需求。另外一方面好的管理人都有大量優秀的管理人，而且是不被市場所知道，比如說我們三四年前曾經投過一個基金經理，我們投他的時候他大概只管了十幾個億的規模，今年他可能要離開公募這個領域了，我們很快跟他接觸調研各種分析，認為他的投資能力非常優秀，我們就投資了他，後來他最高管到接近200億的規模，這個就是價值發現的功能。我們要把居民理財和機構理財的需求和供給連接起來，它都是我們投資的對象。其實這個市場缺的不是資產，缺的是優秀的管理能力，我們的任務是發掘這種優秀的管理能力，不管是公募的FOF或者是養老的FOF，我認為它未來的前景是非常好的。

所以當年我們人大博士，當時我面試他的時候，當然他對這一點認識也非常清楚。我認為大的資產管理領域，不管你做量化、主動、FOF，任何一個細分領域只要你做的足夠專業，達到足夠的深度都有你的一席之地。

下面我簡單給大家彙報一下資產配置和FOF投資，坦率來講資產配置，我也沒有辦法給一個好的答案。因為資產配置在資產管理領域是亟待提高或者是亟待完善的領域。我們說投資簡單來說分兩部分，第一部分是資產配置，第二部分是投資標的的選擇。比如說對於股票基金來說，資產配置很遺憾，這個環節對於所有的投資機構來說，不管公募、私募、保險、券商，我認為發展完全和品種投資不能匹配的狀態，大家對這一塊都是有歷史欠帳的。因為公募追求排名，除了保險資管以外，我認為其他的機構在這一塊的水平都相當原始，為什麼說保險資管呢？因為保險資管錢比較多，所以它必須從一個大類資產配置的角度，但是他們的手段也說不上很大的技術性。

我介紹一下基本的概念，做資產配置，不管你是做什麼樣的資產配置，用什麼樣的方法和手段，你必須從投資目標出發，它的配置是什麼呢？簡單理解，它有點像一個導航。假設你從北京開車去上海，有了資產配置之後你可能會繞路，你有了導航，至少保證你正常五小時，你最多十小時也可以開到上海。但是沒有導航你可能開到相反的方向，開到蘭州去了。其實它的主要意義是規避大幅度偏離投資目標的風險，大幅度的規避系統風險，你做資產配置並不是為了賺錢，而是為了避免虧大錢。它不等於資產輪動，它不是快速賺錢之道，它解決不了短期的問題。有很多人致力於發展一個完美的資產模型，我們的指數全部是指數和ETF，我認為這種方法可以嘗試，但是我們舉一個例子看看這個到底可行不可行。

我自己拉了一個數據，這幾種資產，比如說股票、混合、債券、商品，有一個商品指數，我們找出來每一年年度表現最好的資產，其實就是這四大類，然後你把它找出來，股票混合它的收益是比較接近的，這些都是可投資的標的，這些沒有什麼神奇的，都是一些基金。商品可能有商品指數基金，屬於你說每一年都能找出來表現最好的資產，你這麼十二年下來年化收益是35%，這個有什麼問題呢？我認為長期來看，比如說十年、二十年的緯度來看，沒有任何人大概能做到收益率水平。巴菲特成為世界首富，他的年化收益率有19%，如果你能做到這個收益率水平，很多基金經理我沒有見過，不要說30%，他能做到50%，那個沒有意義，因為不具備可持續性，他那幾年賺了好幾倍，但是2016年虧了很多錢，2017年虧了很多錢，我們只是給大家一個概念。如果你初次投資100萬，年化收益率35%，投資五十年，你的資產大概相當於13個馬化騰，其實大概率不太可能。

我覺得資產輪動策略，追求一個完美的資產輪動，這個策略大概率是做不成的或者是一個很小的概率事件。如果你浪費太大的精力，你不如研究一些更踏實、更容易實現的東西。

做資產配置的起點，你要理解各類資產的長期回報，我們看一下一百年的時間。不管各個發達國家，它的權益資產的長期回報大概是7到10，長期的債券2到3。你長期如果想賺錢，提高你的投資回報，你也沒有別的第二條路，你只有高倉位投資權益。其實這個道理聽起來很簡單，但是在我們現實的投資領域裏面，有很多人是不理解這個道理的。比如說養老目標的公募基金，在批出來之前存在兩種聲音，一種是養老產品，不超過30%，不超過20%，我們社保的權益比例就是不高的，大概是35%左右，我們其他的企業年金基本上是這個水平，限制的很低，這樣做有什麼錯誤呢？因為長期如果你限制了權益資產的比例，你的資產不管是養老金社保或者是企業年金，其實本身它都是作為長期投資的，你放了一個很低的倉位在權益資產上，你是賺不了錢的。

如果你為了避免波動，你可以百分之百讓它避免波動，這個是海外資產長期的風險特徵，我們看一下國內，國內我們看一下股票基金，因為這段時間收益率略微有點偏高，因為05年有一波大牛市，05年是起點。股票基金、混合基金可以達到15%，這樣一個年化收益率水平是相當好的投資回報。國內所有的管理人，不管私募或者是公募，如果你的年化收益率水平，如果你能做到年化20%以上肯定是頂尖的高手，大概20%左右有基金經理能達到這個水平，如果你做到年化15%可以穩穩排到前三，因為我們也是年化，這是一個相當高的投資水平。

長期來看，第一個結論權益資產長期回報確實比較高，不管是從指數或者是基礎資產來說，大概是10%到12%水平。因為上證綜指初期的樣本比較少，你拉個十年、八年的數據一定會接近這個收益回報，我們對應國外的資產回報，因為這個也很正常，我們是一個新興市場，我們有更高的波動和回報。不管哪一類資產回報都比較高，但是在這個回報水平下，現在匯添富申報了養老目標FOF，因為你個人用來養老為目的的，這個就應該高倉位配置，否則你賺不了錢。

你的基金對應的年化收益比它肯定要高，大概至少能高3到5個百分點，我們結合量化。如果說滬深300指數年化是10%左右。比如說創金合信發了滬深300增強基金，如果你每年能做到5個點的Alpha，而且非常穩定，你長期的排名，你拉五年以上的排名，你很容易能排進前三分之一。這些道理都很簡單，只不過有些人沒有想過，曾經有一位銀行的領導，他說你給我推薦兩個基金，他說我自己買，指數增強基金和主動基金有什麼區別嗎？如果我們把所有的基金分成三個緯度，最左邊是被動，最右邊是主動，其實指數增強，我個人認為包括所有的量化投資是介於主動和被動之間的。因為因子的構建和因子的選擇，背後肯定包含了你對市場的理解，只不過和主動相比Alpha穩定性更好，因為它拼的是廣度，主動拼的是深度。

我們看一下個類資產，簡單說一下紅線，它的風險收益特徵，實際上我們從這上面看，比如說像中證1000，所有的基金，這些東西都比較簡單，比較重要的是保持再平衡，尤其對個人投資來說，你應該配一個80%到90%的權益。你假設因為市場漲了，它超過80%了，你這個時候應該賣掉10個點的權益，如果市場下跌導致你的權益資產配置比例只佔70%，它可以完成一個高拋低息的動作。

資產配置又分戰略和戰術配置，一個是期限看的更長期一點，一個是期限調整的頻率肯定更短一點。比如說我們以保險資管為例，它和銀行的理財有點像，我們說國內管理資產，最多的資產管理機構是哪一個大家有沒有想過，不是基金公司，不是中投，也不是社保，是中國人壽資管，這麼大的資產保險的保費收入要匹配它的負債和久期，首先它的負債是有成本的，所有的保費收入有一個接近固定的成本。它還要匹配它的久期，所以它是一個負債驅動型的，只不過你看的緯度，你重點強調哪一點。

這些比較簡單的，戰術配置有幾個辦法，一個是引入衍生工具，一個是基礎資產的調整，新增資產類別。如果你仔細研究它的組合，它投了大量另類的資產，比如說PE和其他另類的資產，而且這些另類的資產並不是完全按照公允價值來估值的，它可能就是簡單的成本。因為估值方法的不同，可能導致組合的結果，銀行理財為什麼保本保收益，看上去凈值就是一條直線。那是因為它不按公允價值估值，計價方式的調整，人為從計算和評估的結果來說，你會低估它的波動性，高估它的收益率。

資產配置的主要方法，目前來看有定性、定量，但整體上，我覺得基本的理論，國內對主流的投資機構都有研究，包括賣方也有研究。但是目前相對比較成熟，比較完善的資產配置體系還是比較欠缺的，這也是各個機構努力的方向。

它有這麼幾種途徑，一個是定性的判斷，我基於對基本面的分析。比如說分析股市就很簡單，分析經濟的基本面，上市公司的基本面，流動性，國家的政策，分析這些東西。然後我得出來股市性價比更高，是風險大於收益，還是收益大於風險，這種方法不能說它沒有任何的科學性或者什麼的，只是說它比較簡單易懂，它也比較容易得出來結論，這個是大家用的比較多的。

量化的配置它有一些成熟的模型，國外的機構和國內的機構，其實我們和國外的機構交流過，大家的區別在於哪裡，在於對這個模型的應用環節。國內對這個模型的應用還是比較機械的，還是比較生搬硬套的，你對它這個模型參數的調整和具體的應用場景，這些研究還是不夠的，你在應用環節其實有大量的問題。當然國外對這一點，因為整體在資產配置這一塊的研究和應用比我們領先。

組合層面以FOF為例，它會考慮各類資產的相關性，我盡量去選低相關性的資產，如果我們找到五到八類資產有低相關性，能夠建立非常好的組合。比如說我們假設要投權益資產，因為保險本身管的比較嚴，你只能買A股的權益基金，你A股所有的權益基金，比如說成長型、價值型的，這些它有一定的意義，但是它本身的相關性還是很高，你沒有辦法做到資產對相關性的分散。現在我覺得它這個情況在逐漸的好轉，比如說我可以考慮美股、港股。

電信的案例我們還是以做FOF為例，我們後面有一個大類資產配置靜態，它跟蹤個人資產表現，我們藉助公司的團隊，公司固收，因為它本身現在有A股團隊、港股團隊、量化團隊、固收團隊，我可以充分借鑒他們的研究結論來指導我的資產配置。做FOF它有一個好處，因為大量交流的是基金，比如說我們做FOF日常工作是幹什麼的呢？我在上一家單位的時候，我們每年和公募基金經理的交流大概有800多場，每一場都在一個小時以上，平均每一天都有大概三到五場交流。當然平台比較有優勢，我也不需要出來調研。大部分時候基金經理主動到我們那裡路演，交流相當的密集。其實是通過大量的定性，包括我們對它定量的分析和高頻率的交流。對於我們看好比較優秀的，我們大致知道他的投資理念、核心的方法、組合，大致是一個什麼狀況，他大概適應的市場環境，這一點我們還是比較清楚的。不用他說，其實我看一下上一季度最新披露的前十大，我知道他大概買了什麼東西。

其實這些人本來就是市場上管錢的人，這個市場誰說了算，買方說了算，賣方可能會影響這個市場。但是價格是交易才形成的，只有一買一賣才形成價格。所以你可以借鑒一些核心買方的觀點，還有一些賣方的觀點。我們也會應用一些量化的配置模型，這是我們的配置平台。

比如說均值方差平台，這個模型在應用當中有什麼問題呢？哪怕它改一點參數，微調一下參數結果變動就很大，因為它本來配置的權重比較高，而且如果用這個方式。比如說下一個模型我們看的更清楚，這個模型是改進版的均值方差模型，所有輸入的變數，不管預期收益或者是預期的波動率，它都是根據歷史計算出來的結果，我們認為這個是不符合現實狀況的，這個要加速投資經理對各類資產預期的結果，加入進去之後就是這個模型。

風險評價模型這兩年引入到國內來以後比較火，實際上我們覺得這個模型的應用，其實它還是有一些問題的。如果你深入研究它，你發現它的應用有一個強的假設，美國成熟市場可能這些年有這麼一個趨勢，各類資產風險調整后的回報其實是一致的。

但是國內肯定不是這樣的，國內只要做過基金投資人都知道，你去算三年、五年的數據，平均大概只有0.4到0.5這麼一個水平，其實是很低的。因為國內的權益資產波動率特別高。比如說我們作為一個整體，它是明顯高於權益資產的。如果說你導致的結果，你一定是超配固收類資產，而且權益資產比重壓的相當低，這個肯定會出問題的。

資產的相關性，我們看一下各個指數之間，商品它對一個權益的組合或者是一個混合型的組合。商品國內公募基金你可以買挂鉤商品指數化的基金，比如說挂鉤原油和挂鉤黃金的，比如說像標普，因為你可以投資美股資產之後，雖然也在70%以上，但是相對沒有辦法，你和其他類資產相關性會更高，這裏面如果有一些另類的策略，比如說市場中性策略，只不過這兩年因為是對沖環境的原因、成本的原因，實際收益是比較低的。

資產配置擇時的應用，我們也會藉助一些量化指標。比如說我們倒算銀行的風險溢價，我們未來會做的更精細，長期看來不管是公募基金的運作，因為我們觀察了這麼多的公募基金經理。長期來看能靠擇時賺取超額收益的基本沒有。我們為什麼還要看這些指標呢？它讓我們對市場整體風險做出評估，資產配置包括一個風格的判斷，剛才有一位演講嘉賓也提到了風格判斷很難，但是我們做FOF投資和股票投資不完全一樣，做個股投資我們從上面開始，大家都要研判市場做資產配置，股票基金經理就去選股票，我們就去選管理人。當然選人比選股票，我個人認為它的難度更高，因為一家上市公司它的業績有很強的延續性，但是一個基金經理是一個人，人就是一個變數，他受各方面因素的干擾，因為今天時間關係，我們不展開了。我們有一個完整選人的框架，我看一個基金經理看哪一個方面。

比如說我80%的差額買股票基金，這個必然涉及到市場風格的判斷，我們對市場風格的判斷建立一個相對比較完整的框架體系，但是準確率怎麼樣，只能等待市場的檢驗。比如說剛才我們說了FOF不簡單是選人，以我們團隊的總結來說包括三部分，資產配置、策略配置，為什麼有了資產配置，還要有策略配置呢？因為這是FOF的特殊性，即使通過你的研判，因為我買的不是股票，我買的是基金，你買的是什麼類型的基金，什麼風格的基金還是個問題，我要設計一個策略，所以我們把它定位為策略。

我們想把所有的公募私募管理人細分到策略裏面，我們這個案例就不說了，針對現在的市場風格，我們每一類風格都有一個儲備，在這個風格下表現最好的管理人。

我覺得FOF投資本身和資產投資是比較密切結合在一起的，它是資產配置比較密切的載體，它的種類覆蓋了各類資產，也比較靈活，可以滿足不同的標的。其實FOF它完全可以實現定製化的方案，根據市場的風險偏好，根據市場的目標收益。它是二次分散，分散投資人，但是二次分散的結果穩定性更高，但是我犧牲了超額的顯著性。

FOF的流動性是所有資產裏面最好的，為什麼這麼好？2015年股災的時候，1000多個股票停盤，對於一個基金來說賣股票賣不掉，我只要下達贖回指令一定可以贖回，一定能拿到這筆錢。

我認為FOF是全市場範圍優選基金經理投資能力，對於任何一個單一基金來說就是個人得能力，這個就是樹木和森林的關係。

我認為資產配置雖然是我們關注的重點，我們也想建立自己完善獨特的資產配置體系，但是從長期投資來說，其實我認為，你一定要站在更長期的角度，面對市場你怎麼解決它，一種就是拉長你的投資期限，有一家機構確實貫徹了長期投資，別的公募的韭菜為什麼能割散戶的韭菜，你追漲殺跌，所以我就割你。我們過去成立十年基金平均收益，平均收益大概是16.5，平均基金是13.3，這是成立十年以上的，不管基金經理有沒有換過。如果說真的堅持長期投資，其實投資很簡單，尤其對我們個人理財來說，我給你一個FOF組合，所以從這點上來說，我認為它的生命力是非常強的。包括我們匯添富、博時等等，我們看其他的四五隻基金，每一隻都是成立十年以上，所以市場有這種優秀的管理人和優秀的資產，投資者為什麼沒有賺到錢呢？你並沒有做到長期持有，交易做的太頻繁，我今天的彙報就這麼多，謝謝大家。