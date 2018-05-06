【今年第二隻券商股來了 也是A股史上發行價最低的券商股】既華西證券2月5日上市之後，周五申購的南京證券，成為年內第二隻券商股。按照南京證券3.786元的每股凈資產來看，發行價大概率為3.79元。因此，南京證券有望成為A股歷史上發行價格最低的券商股。在IPO審核趨嚴的背景下，證券公司上市審批速度反而大大加快。據統計，年初至今，已有天風證券、長城證券、中信建投證券、南京證券、華林證券5家券商IPO已通過發審會。（券商中國）