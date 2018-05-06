新華社香港５月６日電（記者戰艷）距端午節還有約１個月時間，香港傳統漁港已開始準備划龍舟等端午傳統活動。在充滿漁港風味的航道體驗「扒龍舟」（划龍舟），正吸引著更多市民參與。

位於港島南端的香港仔，昔日是香港漁民聚居較多的港口之一，當時漁民生活在水上，閑時最常進行的活動就是划龍舟。發展至今，香港仔龍舟競渡已有逾百年歷史，每年在香港仔進行的賽事，仍保留傳統禮儀和風貌。

在香港仔避風塘狹窄的水道上，由１０餘人划槳驅動寬度僅夠兩人並排坐的狹長木龍舟，靈活地穿梭在由機械驅動的漁船、遊艇、旅遊觀光船之間，兩岸高樓林立，三五隻鷹在海上盤旋，岸邊彩色三角祈福旗幟飄揚，景色十分別緻。

約３０歲的鄭文達是香港的龍舟賽手，不僅參加正式比賽，還會在端午節前教市民如何「扒龍舟」。他說，自己１３歲便開始「扒龍舟」，受家族影響，覺得有責任將這項傳統活動推廣給更多人。

皮膚曬得黝黑的鄭文達先教大家如何握槳，如何讓槳帶動龍舟前進、後退、轉彎、平移、停止等技巧，又教大家如何不要懼怕風浪帶來的船身搖擺：「船會歪向一側，但很快會平衡，有浪時把槳伸出到海里，可令船很快穩定下來。」

歷史老照片中的香港仔避風塘漁港，密密麻麻停滿小漁船，是漁民的庇護港。歷經變遷，兩岸已高樓林立，綠色山峰隱蔽在林立的高樓之後，漁民們也大多轉到岸上生活，港灣增加了很多遊艇和旅遊觀光船。

然而，不變的是，「扒龍舟」這個古老習俗，仍受當地人歡迎，漁民們每年都會成立籌備委員會策劃比賽，並邀請市民們體驗「扒龍舟」、現場觀看龍舟賽。

鄭文達介紹，以前漁民「扒龍舟」非常厲害。當時漁民生活在船上，聽到鼓聲，就會跳落海，登上龍舟，大家一起玩。現在龍舟活動變化很大，成為競技比賽，需要進行大量鍛煉，特別講究技術，而過去比賽目的主要是為了「拜神」。

鄭文達介紹說，漁民視龍舟為吉祥物，傳統「扒龍舟」者只限男性，後期才允許女性「扒龍舟」，但一些傳統龍舟習俗仍被嚴格遵從，例如每年農曆五月初一才「推龍」，即進行龍船下水禮，下水后，龍舟還要去附近不同的廟逐一「拜神」。

第一次體驗龍舟的人，都會不約而同地發現團隊合作的重要性。鄭文達還會安排大家體驗僅幾個人划龍舟的艱難，與一船人一起划龍舟的輕鬆進行對比。他說，划龍舟可增強團隊精神，因此很多公司、學校等會組織團隊體驗。

劉先生５日在香港仔第一次「扒龍舟」。他說，半天的龍舟體驗令他明白，划龍舟要講究團隊合作，大家彼此合作才能前進，才能有好的方向。

對昔日的漁民來說，漁船就是家，龍舟競賽是一年中的盛事，他們深信龍舟具有靈性，賽龍舟有祈求風調雨順、出入平安之意。

香港仔龍舟競渡的亮點「大龍」（大木龍舟）競賽。「大龍」可載近５０名健兒，船身長逾２５米，一直沿用木材製造，重約１噸。賽隊在龍舟的設計及選材方面極花心思。大木龍舟由上乘的柚木等浮水力強的木材手工製作，造價約２０多萬港幣。香港仔龍舟至今保持每年有１０支隊伍參賽的規模，是全港最大規模的「大龍」比賽。而市民能體驗到的通常是可載１０餘人的小型龍舟。

除香港仔外，「扒龍舟」活動也在其他地區舉行，如沙田、赤柱、屯門等。

楊小姐體驗划龍舟活動已３年。她鼓勵更多年輕人認識並參與這項活動，因為一幫人划龍舟需要體力耐力，更要「一條心」。「這也是龍舟好玩的地方，能體驗到香港傳統文化和其中的團結精神。」