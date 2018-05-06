【李小加：香港資本市場承載了巨大的資金和融資需求】港交所總裁李小加近日表示，「一般的市場都是背靠本地經濟，經濟體量的大小，決定了有多少公司會在這上市。GDP和上市公司市值的比例一般是1:1左右。香港是一個很獨特的市場，只有2萬多億港元的GDP，可是上市公司的總市值差不多有35萬億，幾乎是1:13的關係。這麼小一個GDP頂了這麼一頂大帽子，天然就是不穩定的。」因此，香港資本市場實際上是承載了遠遠超於這個市場之內的經濟體的資金和融資需求。（中證報）