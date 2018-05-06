《朗讀者》第2季首播見面會，清華學子回母校分享北汽「初心」

千龍網北京5月6日訊 5月5日晚，《朗讀者》第二季首播，北京汽車作為節目讚助方和董卿、清華大學副校長薛其坤以及《朗讀者》製作團隊，在清華大學進行了一場意義非凡的首播見面會。

《朗讀者》第二季首播主題是「初心」。朗讀嘉賓包括作家賈平凹、籃協主席姚明、清華大學副校長薛其坤、企業家宗慶后、扎龍濕地第三代護鶴人徐卓。看片會現場，北汽團隊也帶來了一份「初心」，工程師張特跟朗讀者團隊及清華學子們現場合作了一把。

徐和誼《一個資深工程師的心裡話》道出自主品牌的「初心」

張特帶來的讀本《一個資深工程師的心裡話》，寫作者是北汽集團董事長徐和誼。這是一篇激勵人心，非常有心氣，但又言之有物，非常接地氣的文章。照流行說法，張特的朗讀可以說是為工程師的一次代言。

其中有人生態度：

「工程師是可以最大限度主宰自己命運的人。當你參透一個行業的技術要領，悟出它的精髓所在，你將可以像傳說中的俠客一樣，仗劍走天涯。那是一種無須依附任何外力的自在與瀟洒。

其中有自我洞察：

像賈伯斯那樣被我們膜拜的「神」級工程師，其實有著共同的職業特質——那種對技術知其然、亦知其所以然的好奇，那種聚精會神、物我兩忘的專一，那種不達目的、誓不罷休的執著，以及時刻以一個消費者的眼光來審視技術問題。

其中有職業志趣：

「在汽車行業，賓士、戴姆勒、保時捷、福特、別克……這些偉大的名字，都曾是一位汽車工程師的姓氏。他們發明了劃時代的技術，他們的名字也得以超越時代。

董卿專門向觀眾介紹了參加首播的北汽團隊，「北汽是我們節目的總冠名，其中朗讀者前三期讚助商是北汽紳寶」，剛才跟我們合作的朗讀者張特是北汽BJ40 plus外形主設計師，OffSpaceSUIT概念車責任設計師，他就是清華畢業的。所以，清華學生厲害，未來可以不用像我一樣做電視節目，可以「直接做一台電視機」。

△ 張特 北京汽車造型中心高級設計師，本科就讀於清華大學2005級汽車工程系，2009年留校讀研？

記者在首播現場遇到了一位資深的財經媒體人，他對北汽與《朗讀者》這種合作與互動模式非常認同，據他介紹，北汽讚助《朗讀者》第一季更多是在線上，這次的變化是與節目一起沉澱到線下，場景和影響力更接地氣。

4月23日，北京汽車發佈新品牌IP 「駕享新生態」，宣布將圍繞汽車構建生活、文化、教育、旅遊等升級消費的新生態。北汽董事長徐和誼接受媒體採訪時表示，北汽將以北京教育、文化、旅遊、體育、醫療等獨佔性優勢資源為背書，為新生態提供強大基礎資源。北汽整合文化資源與《朗讀者》的互動，是北汽「駕享新生態」的一次文化落地。

《朗讀者》第2季求變，但「初心」始終不改

「初心」是代入感很強，又很美好的詞，首播嘉賓們和張特帶來的「初心」都很有感染力。

在學生中以幽默聞名的薛其坤一度主動搶過話筒跟清華學生交流，談了他自己的感受：「從護鶴人徐卓的故事，我們應該學到要永遠敬仰大自然，愛護大自然；從姚明要學到，不怕困難，不怕失敗，對失敗者要充滿尊敬；從宗慶后要學到，做什麼事業都不會一帆風順，要永葆初心；從賈平凹要學到，善於觀察自然，發現自然，發現人生的真諦，升華自己的思想。」

「除一直有的溫情路線之外，還希望能夠讓大家多一些思考，多一些沉澱，多一些對當今社會熱點的觀察。」董卿說姚明給她很大的反思，「在今天如何理解體育？不能再單純的用成敗去論英雄，所有體育的本質，是對自我極限的挑戰，是對自我的超越。正如海明威所說，真正的高貴是優於過去的自己。」

對失敗充滿尊敬，所有體育的本質是自我超越。相信這些話足以觸動很多人，這就是《朗讀者》在溫暖的調性之外帶來的反思價值。

？駕享新生態和《朗讀者》的初心不謀而合

首播現場觀眾對董卿的提問也很尖銳，有人問「第二季和第一季哪個更好」，也有人問「會不會擔心收視率」。

董卿在介紹《朗讀者》網路點擊率9.7億，喜馬拉雅收聽點擊5.47億的成績之後，這樣回答，「收視率早已不是衡量節目價值的唯一標準。即便它的收視率沒有綜藝節目那麼高，但我們依然會堅持。這個社會不能只有一種形態的節目。我們願意去做也許收視率不高，但會在很多人的心裏埋下種子，能夠帶來美好、溫暖、鼓舞和感動的一檔節目。」

徐和誼董事長在詮釋「駕享新生態」時也曾提到，「每個人心中都有詩和遠方，駕享新生態就是一種讓人們去體驗生活美好，去把時間用在美好事物上的生態」。這正是北汽與朗讀者合作的初心。

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