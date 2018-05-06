新浪美股 日期:5月6日訊，據《衛報》披露，Facebook未能使劍橋分析公司刪除其伺服器上的所有數據痕迹，包括一些衍生品，使該公司得以保留在美國總統大選期間從數百萬社交媒體資料中提取的預測模型。

泄露的電子郵件顯示，劍橋分析公司在大選前一年左右告訴Facebook，它已經刪除了數以千萬計的Facebook用戶的數據，但它並沒有刪除這些數據的衍生品。《衛報》獲得的這些信件，也讓人們對Facebook的CEO馬克？扎克伯格上月向美國國會作證時所作證詞的準確性提出了質疑。

數據的衍生品可以包括預測模型，也可以是按心理分組的人群，對於那些向選民提供微定向廣告的公司來說，這是非常有價值的。數據專家說，這樣的模型和分析往往比原始數據更有價值。

儘管Facebook要求在2015年12月刪除它們，但據了解，劍橋分析公司一直保存著這些公式。

幾個月後，唐納德？特朗普成為共和黨總統候選人，之後他聘請了劍橋分析顧問公司。據兩位前僱員透露，在整個總統競選期間以及之後，該公司保留了Facebook數據的模型和聚合版本。直到2017年4月，Facebook都沒有確認這些模型已被刪除。