劍橋分析公司保留了美國大選期間的Facebook數據模型北京新浪網 (2018-05-06 21:57)
新浪美股 日期:5月6日訊，據《衛報》披露，Facebook未能使劍橋分析公司刪除其伺服器上的所有數據痕迹，包括一些衍生品，使該公司得以保留在美國總統大選期間從數百萬社交媒體資料中提取的預測模型。
泄露的電子郵件顯示，劍橋分析公司在大選前一年左右告訴Facebook，它已經刪除了數以千萬計的Facebook用戶的數據，但它並沒有刪除這些數據的衍生品。《衛報》獲得的這些信件，也讓人們對Facebook的CEO馬克？扎克伯格上月向美國國會作證時所作證詞的準確性提出了質疑。
數據的衍生品可以包括預測模型，也可以是按心理分組的人群，對於那些向選民提供微定向廣告的公司來說，這是非常有價值的。數據專家說，這樣的模型和分析往往比原始數據更有價值。
儘管Facebook要求在2015年12月刪除它們，但據了解，劍橋分析公司一直保存著這些公式。
幾個月後，唐納德？特朗普成為共和黨總統候選人，之後他聘請了劍橋分析顧問公司。據兩位前僱員透露，在整個總統競選期間以及之後，該公司保留了Facebook數據的模型和聚合版本。直到2017年4月，Facebook都沒有確認這些模型已被刪除。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【La new】輕蜓系列 DCS輕量休閒鞋(女222020550)
- Nike Classic Cortez 復古 男鞋 女鞋
- 【COACH】經典立體馬車銀字LOGO皮革雙層拉鍊隨身手提/斜背
- 【豪華組】Canon EOS M5 15-45mm STM 變焦鏡組 (公司貨)
- 【限量烤漆質感 CASIO】卡西歐 G-SHOCK 黑金狂潮重機雙顯錶
- 日本ambai 透明鍋蓋 24cm用-小泉誠 日本製
- LONGCHAMP 短把尼龍水餃包(中-珊瑚紅)
- 【品味居】羅曼達 原木紋雙色5尺床頭片(不含床底＋不含床墊
- 喜特麗JT-3152Q 落地式LED面板烘碗機50CM
- 【A.S.O】3E舒活寬楦 鏡面真皮圖騰窩心低跟鞋(粉紅)
收藏！巴菲特2018股東大會58個問答實錄（5萬字版）【北京新浪網】
吉隆坡到新加坡的航線成為全球最繁忙的國際航線【北京新浪網】
巴菲特：加密貨幣是一種沒有生產力的資產【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》