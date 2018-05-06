日期:5月5日19：35，中超第9輪繼續進行，江蘇蘇寧坐鎮主場對陣長春亞泰。第32分鐘，特謝拉單刀破門，第53分鐘，黃紫昌門前撿漏破門；最終蘇寧主場2-0戰勝亞泰。

蘇寧上輪聯賽遭恆大絕殺，但周中的足協杯淘汰權健晉級，賽季的前3個主場2勝1負，最近的2個主場勝泰達、5-1橫掃申花；亞泰上輪2-1爆冷擊敗了領頭羊上港，中超收穫了3連勝，賽季的前4個聯賽客場1勝1平2負，5-2大勝貴州是球隊的客場首勝。蘇寧和亞泰中超交手18次，蘇寧5勝5平8負處於下風，9個主場3勝1平5負同樣處於下風，上賽季遭亞泰雙殺。首發陣容上，蘇寧排出了451陣型，亞泰則是排出了442陣型。

比賽在雨中進行，在賽前升國旗奏國歌時雙方球員都為球童擋雨，場面顯得很溫馨 。剛剛開場20秒，周雲左路送出傳中，禁區內黃紫昌拿球擺脫，球被孫捷解圍。第4分鐘，客場作戰的亞泰率先迎來射門機會，伊哈洛中場長驅直入突破到禁區前沿，面對防守后內切后一腳低射，皮球擦著左側門柱飛出底線。第10分鐘，亞泰捲土重來，薛亞男長傳轉移，右路插上的伊哈洛帶球突入禁區，帕萊塔補防到位在伊哈洛射門之前化解了險情。第12分鐘，蘇寧隊前場斷球後分到黃紫昌，黃紫昌前場右路下底后倒三角回敲，跟上的吳曦禁區中路迎球勁射，皮球擊中橫樑彈出，蘇寧錯失破門良機。

隨著比賽進行，主場作戰的蘇寧逐漸佔據比賽主動，第15分鐘，李昂中場長傳到前場中路，博阿基耶得球后和黃紫昌打二過一配合，隨後博阿基耶大禁區前中路一腳貼地遠射，皮球稍稍偏出左側底線。第17分鐘，蘇寧繼續進攻，特謝拉禁區前左側得球后橫傳給博阿基耶，後者禁區弧頂處低平球傳球，黃紫昌插上大禁區右側大力抽射，禕凡倒地側撲將球撲出底線。第20分鐘，馬里尼奧開出右側角球，球直接旋向球門，稍稍偏出。第27分鐘，亞泰左路右路連續進行大範圍轉移，左路范曉冬內切之後直塞，可惜維貝未能及時插上。

第32分鐘，蘇寧打破場上僵局！后場中路吉翔送出精準長傳，中圈區域博阿基耶一記直塞，特謝拉插上形成單刀機會，面對亞泰門將禕凡，特謝拉殺入禁區后冷靜一腳挑射得手！蘇寧1-0領先亞泰！第37分鐘，特謝拉在前場3人的圍搶中將球擇出，左路謝鵬飛跟上一腳怒射高出。第39分鐘，亞泰獲得禁區外左側45°區域的自由球機會，范曉冬挑到門前，顧超單臂拍出皮球到禁區外，禁區外中路薛亞男來抽一腳遠射高出橫樑。第45分鐘，田依濃干擾伊哈洛快發自由球吃到一張黃牌。亞泰定位球開出被顧超沒收。上半場比賽結束，蘇寧1-0暫時領先亞泰。

下半場雙方易邊再戰。第46分鐘，薛亞男得球後分給前場中路的馬里尼奧，後者倒三角回傳到禁區中路，李光一腳遠射偏出。1分鐘后，於睿長傳球到左路，范曉冬左路傳中到禁區，伊哈洛高高躍起頭槌頂一下被顧超拍下。第53分鐘，蘇寧進攻，特謝拉左路帶球突破到禁區，倒三角分球給禁區外弧頂處的吳曦，吳曦抽射被對方防守隊員攔了一下，皮球正好打在黃紫昌腳下，亞泰門將禕凡第一下撲救已經倒地在門前，黃紫昌趁機一腳推射空門為蘇寧擴大比分！蘇寧2-0領先亞泰。

第56分鐘，蘇寧進攻，特謝拉倒三角回傳，給到禁區內左側，吳曦跟上來一腳弧線球兜射稍稍偏出。第59分鐘，博阿基耶在禁區外圍射出一腳高質量的外腳背大力彈射，皮球貼著遠端門柱滑出底線，亞泰逃過一劫。第62分鐘，黃紫昌帶球奔向前場中路被馬利尼奧推倒，後者吃到一張黃牌。第70分鐘，吳曦放倒馬利尼奧，亞泰獲得禁區線上的自由球機會，維貝直接攻門被人牆擋出。第73分鐘，李光兇狠放倒吳曦吃到黃牌。第75分鐘，亞泰邊線球被李昂破壞，禁區外中路馬里尼奧搶到球連續調整，禁區外弧頂處左腳的抽射被李昂封堵出去。

第79分鐘，謝鵬飛放倒馬利尼奧，亞泰中后場右側的定位球開出找到范曉冬，後者左路傳中到禁區，伊哈洛頭槌一點，顧超將球沒收。第80分鐘，亞泰換人，張笑飛替下了李光。第83分鐘，曹紫珩替下了維貝。第85分鐘，蘇寧進攻，謝鵬飛一腳過頂挑傳，禕凡將球沒收。第87分鐘，楊笑天替下了謝鵬飛。第90分鐘，張凌峰替下了表現出色的黃紫昌。下半場補時4分鐘。蘇寧隊完成最後換人，高天意替下了博阿基耶。第92分鐘，亞泰定位球機會，馬里尼奧將球開入禁區中路，亞泰爭頂高出橫樑，裁判第一時間給了點球，認為李昂手球，但裁判看過VAR后改判為角球。角球開出到禁區被周雲頂出。最終全場比賽結束，蘇寧2-0戰勝亞泰。

進球信息：

第一球：江蘇蘇寧：第32分鐘，特謝拉單刀破門；

第二球：江蘇蘇寧：第53分鐘，黃紫昌門前撿漏破門；

黃牌信息：

江蘇蘇寧：2-李昂（34分鐘）、3-田依濃（45分鐘）、5-周雲（53分鐘）

長春亞泰：7-馬里尼奧（62分鐘）、32-李光（75分鐘）

雙方陣容：

江蘇蘇寧：1-顧超；5-周雲，29-帕萊塔，2-李昂，24-吉翔；3-田依濃，11-謝鵬飛（87′28-楊笑天），22-吳曦，32-黃紫昌（U23）（90′18-張凌峰（U23））；10-特謝拉、38-博阿基耶（91′16-高天意（U23））

未上場替補：8-劉建業，12-張曉彬，23-李海濤（U23），33-汪嵩，

長春亞泰：13-禕凡；6-薛亞男、15-孫捷、4-於睿、17-范曉冬；29-譚龍、32-李光（80′33-張笑飛）、21-何超（U23）、7-馬里尼奧；10-維貝（83′19-曹紫珩）、9-伊哈洛

未上場替補：23-吳亞軻、20-譚天澄、22-李尚、30-趙鳴宇（U23）、31-程長城

（旺旺）