隨著2018俄羅斯世界杯的臨近，一場中國足壇的盛宴也宣告大幕開啟。5月6日，由新浪體育主辦的2018雅迪杯足金精英賽在廣西南寧召開發佈會，正式拉開這一世界杯全民爆款賽事的序幕。中國足協社會足球部曾民、廣西省足協副秘書長徐波、雅迪集團副總裁劉彤、新浪網高級副總裁、新浪體育總經理魏江雷出席了發佈會。前中國男足隊長、足壇名宿馬明宇，1999年甲A足球先生及最佳射手曲聖卿，前國足名將、央視著名足球解說員徐陽等明星嘉賓也蒞臨發佈會，並作為「足金精英賽榮耀導師」，在隨後舉行的2018雅迪杯足金精英賽南寧站總決賽現場，為決賽球隊助力支持。最終，滔茵體育以2比1的比分戰勝雅迪江氏隊獲得南寧揭幕戰的冠軍。滔茵體育隊的朱驥獲得MVP稱號。

作為全球電動車知名品牌，雅迪繼成為FIFA世界杯歷史上第一家兩輪電動車行業官方區域讚助商后，正式宣布冠名2018年足金精英賽，由此也宣告雅迪2018體育營銷大幕的全面開啟：展現時尚、熱情的企業文化的同時，雅迪也將藉助足金精英賽的線上線下整合營銷平台，讓更多的消費者了解雅迪，近距離體驗高端電動車低碳、環保的綠色生活方式。

2018雅迪杯足金精英賽是由新浪體育主辦的國內最專業、最具影響力和商業價值的五人制足球賽事。據悉，為最大限度的回饋廣大用戶，該項賽事將從參與線上互動的雅迪車主中選拔幸運者組隊前往俄羅斯，與世界球迷共享足球饕餮。此外，賽事還將通過互動活動在車主、潛在消費者以及廣大球迷中選拔「足球寶貝」和「雅迪觀賽團」成員，與明星球員一同奔赴莫斯科，見證這場無與倫比的「足球盛宴」。

群星閃耀，「足金精英賽」全面開戰

據悉，2018雅迪杯足金精英賽的賽事主題「傳奇崛起唯五獨尊」，鼓舞著廣大足球愛好者走上球場，做自己的城市英雄。本屆足金精英賽的賽程還將依次覆蓋海口、太原、長沙、廣州、南京、福州、無錫、合肥、濟南、徐州、南昌、北京、西安、邯鄲、上海、鄭州等17座國內地標性城市，預計參賽隊伍數量將達1088支，場次超過1000場，參與的足球精英選手突破1萬人。在2018俄羅斯世界杯決賽日，與知名國腳、傳奇名宿組成明星聯隊進行一場精彩絕倫的巔峰對決。

據悉，賽事的報名通道已經全面開啟，各城市參賽球員可以通過新浪體育官網中的官方報名渠道參與報名。本屆賽事將完全緊扣2018世界杯的賽期和主題，參賽選手不僅涵蓋全國年輕的足球愛好者，更吸引眾多五超、五甲以及大學生五人制聯賽的選手強勢加盟。

賽季期間，雅迪電動車及賽事主辦方新浪體育還將展開更多的以世界杯為主題的營銷活動，憑藉賽事平台與微博、微信等社交網路的全面打通，開創豐富的線下、線上互動玩法，票選出的雅迪車主及幸運球迷、足球寶貝更有機會與神秘的「明星嘉賓」一同前往俄羅斯，暢享世界杯。

雅迪科技集團副總裁劉彤表示：作為全球兩輪電動車知名品牌，雅迪成為世界杯第一家兩輪電動車行業官方讚助商之後又正式宣布冠名2018雅迪杯足金精英賽，與體育賽事親密接觸不僅拉近品牌與消費者的距離，更建立和擴大品牌與消費者的溝通渠道，雅迪將攜手主辦方，通過足球+娛樂的方式，給中國的消費者一場屬於自己的足球狂歡。

新浪網高級副總裁、新浪體育總經理魏江雷表示：「在雅迪的世界杯主題營銷中，足金精英賽將扮演重要角色，賽事廣大的覆蓋範圍，將讓雅迪也將獲得一次極佳的用戶導流機會。新浪體育自身擁有強大媒體資源和首屈一指的社交網路影響力，這些優勢與賽事結合將創造出更多玩法與可能性，讓雅迪通過足金精英賽與球迷真正地玩在一起。」

組隊世界杯觀賽團，玩轉俄羅斯

據悉，圍繞足金精英賽，雅迪電動車及新浪體育將熱招「雅迪世界杯觀賽團」，全網大規模宣傳啟動雅迪杯足金精英賽，選拔雅迪世界杯觀賽團前往俄羅斯觀賽，逐步解鎖發佈雅迪杯足金精英賽的城市，以及報名門店。為此，雅迪為廣大用戶、球迷及參與者準備了豐厚大禮，即日起，球迷、粉絲可直接贏得觀賽機會的#解鎖看球新姿勢#、#看球的女生最美麗#、#世界杯請假條#等微博超級話題將陸續展開，預計超過千萬粉絲將參與互動，贏取珍貴的俄羅斯世界杯球票，同時，數十輛雅迪世界杯定製款電動車將作為本次賽事的終極大獎引爆線上互動。

在賽場中，2018雅迪杯足金精英賽將從廣大參與線上互動的粉絲中選拔幸運者組隊前往俄羅斯，與世界球迷共享足球饕餮。在世界杯開賽期間，新浪體育還將攜手雅迪，在西安、鄭州、成都三座城市舉辦世界杯狂歡嘉年華，打造比賽+觀賽的球迷主題節日。啤酒+BBQ和熱辣的街舞表演及DJ秀，配合雅迪慢騎大賽等互動遊戲環節，參與線上、線下的廣大球迷，都有機會贏取雅迪世界杯定製款車等多重豪禮。