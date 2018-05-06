膜拜!野牛獨造六球神級表演 中超金靴蛻變全能大師北京新浪網 (2018-05-06 21:36)
2018賽季中甲聯賽進行第9輪最後一場比賽，梅縣鐵漢生態在梅州市曾憲梓體育場主場迎戰遼寧宏運隊。本場比賽梅縣外援野牛阿洛伊西奧大發神威，不僅打進兩個進球，更是送出四次助攻，一人獨造六球。
上半場兩隊0比0戰平。就在球迷以為比賽將平淡收場的時候，野牛突然爆發，下半場阿洛伊西奧率先打破僵局1比0領先，此後阿洛伊西奧分別助攻塗東旭、楊晨、穆里奇上演助攻帽子戲法，阿洛伊西奧罰入自己創造點球梅開二度后，再次為穆里奇送上本場第四次助攻，最終梅縣鐵漢主場6比0大勝。
無論在任何一個賽場上，能夠上演2進球4助攻這樣的表現都堪稱神蹟，哪怕是在中甲賽場上也絲毫無法掩蓋本場比賽阿洛的光輝。作為昔日中超金靴，野牛的得分能力早已經無需質疑，本賽季加盟升班馬梅縣后，由於受困傷病他遲遲沒有出場，這也導致球隊成績不佳，但自從阿洛伊西奧出戰後，梅縣便開始強勢崛起，首戰便上演帽子戲法率隊拿下首勝，如今更是已經打進6球，送出6個助攻，如此強勢的表現，相信現在誰也無法將他率領的球隊排除在沖超陣營之外了。
（貓獅）
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