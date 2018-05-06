復讎！蘇寧報被亞泰雙殺之痛 處上升期可憧憬亞冠北京新浪網 (2018-05-06 21:38)
蘇寧已經躍升到積分榜第5了
日期:5月6日，中超聯賽第9輪，江蘇蘇寧在南京奧體中心球場2-0完勝長春亞泰，走出了上輪奧拉羅尤執教后首敗給恆大的陰影。也報了去年被亞泰雙殺的仇恨。
在17賽季蘇寧兩回合與亞泰的比賽中，皆遭到雙殺。首回合第13輪，蘇寧主場0-1不敵亞泰，孫捷為亞泰建功；到了次回合，亞泰在主場3-1完勝蘇寧，伊哈洛，於睿與杜震宇各入一球。蘇寧不得不吞下被雙殺的苦果。
而在18賽季，迎來強援的蘇寧的開局不能令人滿意，隨後卡佩羅意外下課，奧拉羅尤上任。奧拉羅尤執教蘇寧后，球隊首秀擊敗泰達，隨後申花出色的兩勝一平。直到上輪因為被於漢超最後時刻絕殺而首遭敗績。
好在現在這支蘇寧隊在奧拉羅尤的指教下，經歷過挫折后已經漸入佳境，本場復讎亞泰僅僅是賽季旅程的一點，球隊需要重新衝擊自己的上限。
通過奧拉羅尤執教的幾場比賽來看，蘇寧攻守皆進入新的層次，球隊整體處於上升期。進攻端特謝拉、博阿基耶與黃紫昌以及吳曦等人默契十足；防守端吉翔等球員穩紮穩打。
本場勝利后，蘇寧已經躍升到積分榜第5，亞冠，熟悉的舞台，南京球迷又可以憧憬了！
（本心）
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