傳奇崛起，唯5獨尊！日期:5月6日，全球知名品牌雅迪作為世界杯歷史上第一家兩輪電動車行業官方讚助商攜手新浪體育，在今年世界杯期間共同將今年的足金精英賽，打造為世界杯期間的爆款賽事。

在宣布新浪體育與雅迪合作之後的第一時間，新浪網高級副總裁、新浪體育總經理魏江雷透露了一個小秘密：「跟雅迪合作之前，我完全沒看過電動車，包括從我們家到一公里內，理個發和看電影都是開車，我到雅迪總部看了所有的車型，我在雅迪的展覽廳待了一個半小時，我做的事情是希望雅迪做新浪內購，把北京可以上市的車型做內購，我自己也要買個雅迪的車，一個雅迪足夠了，環保出行，而且這是特別驕傲的事情，不用開汽油車了。

之前沒關注過，因為這次合作，包括在內部，所有的項目負責人講雅迪車，跟每個人派一個車，像雅迪這個車完全可以取代燃油車，做非常多的日常工作中的事兒，只是之前沒有關注。另外，藉著世界杯的機會，想讓更多人了解，想讓很多從來沒想過買電動車代步的車主，考慮買一輛雅迪，這是我們想做的，我們溝通一下內購的事兒，希望在世界杯不太忙的時候，把內購在新浪落地，因為這是環保出行和綠色出行，這是我們特別想推廣的。」

又一年的足金精英賽，如何看待品效合一，如何做到優質內容推動銷售轉化？面對這個問題，魏總坦言：「第三屆足金精英賽，我在聯想做了八年，我在看這個項目，大家為什麼要買，包括說服雅迪劉總的過程，為什麼這個項目值得品牌投入，如果品牌不把體育營銷當做手段的話，這就另講了，如果他選擇了有激情的項目承載品牌信息的話，我們做的事情非常多，如何讓一個品牌在體育營銷上，把品牌的知名度和效果釋放出來，這是特別大的話題。

在去年的合作中，我們跟匹克做了非常多的努力，做了以前新浪網和微博不能幹的事兒，我們直接鏈接匹克官方， 這在以前新浪和微博絕對不可能，我們在報導里不能出現廣告信息。如果只是強調廣告體系完整的情況下，我們不會考慮品效合一，我們如何幫助雅迪品效合一，很多問題不是問題了，沒有讚助商的賽事沒有靈魂，雅迪選擇足金精英賽作為他的平台，我們所面對的客戶群有高度的重合性，當我們服務或者溝通同一個群體的時候，雅迪給我們的要求就是應該給自己的要求，我們在跟雅迪團隊溝通的時候，我特別歡迎雅迪提出一些比較苛刻的要求，苛刻不是做不到，而是在以前的行為習慣，我們幫助客戶實現品效合一的時候沒有考慮和採用的方式方法，這種方式方法，在不影響每個讀者和觀眾的閱讀體驗的情況下都可以嘗試。

就像我講的，我們看世界杯的時候，我喜歡荷蘭隊的時候，可以看到雅迪的定製款，你不會覺得這是一個騷擾，首先是品牌的曝光再到效果，如何符合每個觀眾的心裏體驗，這是需要考慮的事兒。品效合一圍繞著體育營銷，圍繞著大家對足球的熱愛，今天的時間太短，沒辦法給你們看一張PPT，或者每個PC端，包括微博端做的事兒，這都圍繞著體育營銷的品牌，讓大家通過對足球的熱愛，轉移到對雅迪電動車的關注和喜愛，我們做了非常多的嘗試。

今年剛剛開始，我希望一直嘗試下去，如果雅迪把這條路走通，既讓讀者喜歡看，又不被所謂的廣告干擾，同時幫助我們的合作夥伴達到品效合一的時候，這個聯賽才能走得更遠，沒有讚助商讚助的比賽很難發展更好，沒有讚助商的比賽是沒有靈魂的。」（曲小尤 發自南寧）