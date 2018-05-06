一圖證明野牛有多強?遼足急的把他球衣撕得粉碎北京新浪網 (2018-05-06 21:41)
2018賽季中甲聯賽進行第9輪最後一場比賽，梅縣鐵漢生態在梅州市曾憲梓體育場主場迎戰遼寧宏運隊。本場比賽梅縣外援野牛阿洛伊西奧大發神威，不僅打進兩個進球，更是送出四次助攻，一人獨造六球。
本場比賽下半場完全成為阿洛伊西奧的個人表演時間，他如蝴蝶穿花般不斷在遼足半場不斷游弋，任意送出助攻或者選擇自己射門，而遼足後衛更是對他進行嚴防死守，但是仍然無法奏效。遼足後衛情急之下更是將野牛球衣扯得粉碎，但是這依然無法阻止他。
（貓獅）
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