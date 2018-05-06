中甲第9輪梅縣鐵漢生態主場6-0狂勝遼寧宏運隊。下半場遼足突然崩盤，阿洛伊西奧打破僵局1比0領先，此後阿洛伊西奧分別助攻塗東旭、楊晨、穆里奇上演助攻帽子戲法，阿洛伊西奧罰入自己創造點球梅開二度后，再次為穆里奇送上本場第四次助攻，最終梅縣鐵漢主場6比0大勝遼寧宏運，取得三連勝戰績。

遼足再次遭遇慘痛失利，這讓遼足球迷痛心不已，事實上，遼足近年來不斷遭遇慘痛失利，上賽季還在中超的遼足，客場挑戰上海申花，比賽中遼足防守形同虛設，上半場就被對手打入6球，雖然烏賈下半場打入一球，但最終仍以1比8慘敗。

本賽季降級進入中甲后，遼足依然慘痛失利不斷，在對陣武漢卓爾的時候，遼足遭遇四球慘敗，而在足協杯對陣大連一方，遼足再次城門四次失守。算上本場比賽，遼足已經賽季第三次迎來慘敗。作為昔日中超勁旅，遼足急需要振作士氣，球隊目前已經排名中甲降級區邊緣，青島中能那樣從中超到中乙的悲劇並不是開玩笑。

（貓獅）