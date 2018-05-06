英冠聯賽最後一輪比賽全部結束，本輪比賽前排名第2的卡迪夫城0-0戰平雷丁，此前排名第3的富勒姆則以1-3的比分不敵伯明翰。這樣，卡迪夫城拿到直接升級下賽季英超聯賽的資格。

英冠聯賽採用同英超相同的雙循環賽制，每支球隊都會分別以主、客場身份同其他對手交手2次。賽季結束后，積分榜排名前2的球隊直接升入英超，第3至第6名的4支球隊則要通過升級附加賽爭奪最後一個升級名額。

在英冠的升級附加賽中，排名第3的球隊將對陣排名第6的球隊，排名第4的球隊和排名第5的球隊遭遇，比賽雙方進行主客場雙回合淘汰賽，晉級的球隊將通過1場定勝負的比賽搶奪最後一個升級名額。

在本賽季的英冠中，狼隊已經提前奪取冠軍，早早確定升級英超。在這樣的情況下，本輪比賽前積分僅差1分、均領先第4名維拉超過5分的卡迪夫城和富勒姆要爭奪另一個直升英超的席位。如今卡迪夫城收穫1分，最終積分來到90分，力壓積88分的富勒姆排名英冠第2，獲得直升英超的資格，而富勒姆則進入升級附加賽。

在升級附加賽中，排名第3到第6的富勒姆、維拉、米德爾斯堡和德比郡將爭奪最後的升級名額。根據規則，升級附加賽首輪富勒姆將迎戰德比郡，前切爾西隊長特里所在的維拉則要和米德爾斯堡展開廝殺。

（長歌）