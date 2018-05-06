原標題：馬山國際攀岩大師賽結束 118名高手參賽



？？？？2018馬山國際攀岩大師賽今天結束，波蘭選手獲得女子綜合組冠軍。圖為她在自然岩壁比賽中。 磨米 攝

中新網南寧5月6日電 2018馬山國際攀岩大師賽今天在中國首個攀岩特色體育小鎮--馬山縣攀岩特色體育小鎮三甲鄉村旅遊區結束。本次攀岩大師賽吸引了來自中國、美國、英國、法國、波蘭及哈薩克等國家和地區118名高水平選手參賽。

經過兩天的角逐，來自中國國家攀岩隊的瞿海濱憑藉在自然岩壁和人工岩壁上的出色表現，以壓倒性優勢獲得男子綜合組第一名；來自波蘭的Aleksandre Karolina Przybysz摘走女子綜合組桂冠。

本次比賽不僅是一場攀岩精英的巔峰競技，更是戶外運動愛好者的嘉年華，山野放映會、背簍繡球，三甲泛舟、泡泡足球等多元的競技體育和戶外體驗活動精彩紛呈，選手和遊客充分體驗了運動、自然、民族、人文多元融合的樂趣。

組委會與南寧、柳州和武漢等城市的多個攀岩館合作，繼續延續 「為愛攀登」公益活動，通過線上線下聯動全國攀岩愛好者及愛心大眾參與體育公益行動。不僅如此，大會現場還開展就業扶貧專場招聘活動，開展招商引資宣傳推介和項目洽談，為當地百姓搭建以精準服務促進就業的平台，優化營商環境，積極吸引項目資金落地馬山，通過產業富民方式促進馬山脫貧攻堅，助力縣域發展，實現鄉村振興。

自2016年起，馬山縣大力發展體育產業，開創了「體育+扶貧」發展模式，山路十八彎變為 「最美賽道」，懸崖絕壁變身天然岩壁。在去年的攀岩精英挑戰賽結束后，馬山縣迅速在攀岩特色體育小鎮開闢出七大岩場，開闢各種攀岩線路200多條，並將馬山古零中學打造成了全國青少年攀岩訓練基地，在基地內建設完成了符合國際賽事標準的涵蓋難度、速度、抱石三項綜合的訓練場，打造了中國首個攀岩特色主題體育小鎮—馬山古零攀岩特色小鎮。目前，攀岩特色體育小鎮一期已布設完成的步道、平台和露營地等基礎配套設施，為攀岩愛好者提供了較為完善的配套服務，獨特的喀斯特地貌和豐富的優美的山水資源，使其成為眾多攀岩者嚮往的攀岩聖地。

本次比賽期間還發起了中國發展攀岩運動30多年來第一份公約——《中國馬山攀岩特色體育小鎮公約》，以契約精神聯繫起馬山縣攀岩特色體育小鎮的建設者與參與者，共同承擔小鎮未來的頂層設計和保障、攀岩者和當地居民的互利共助，小鎮環境的維護等9條小鎮公約，開啟馬山縣攀岩特色體育小鎮精神文化層面發展的新篇章。

本次比賽由中國登山協會、廣西壯族自治區體育局主辦，由南寧市體育局、南寧市旅遊發展委員會、中共馬山縣委員會、馬山縣人民政府、北京國奧中健體育發展有限公司承辦。(完)