博科聖地攻擊查德湖哨站 至少6死中央廣播電台 (2018-05-06 21:32)
查德軍方消息人士今天(6日)表示，伊斯蘭極端團體博科聖地(Boko Haram)的聖戰士，攻擊位於查德湖(Lake Chad)上小島的查德軍方檢查站，造成6人死亡，
消息人士說，博科聖地的聖戰士在5日深夜，攻擊查德最西邊加巴拉米(Gabalami)的查德陸軍前進哨站，造成6人死亡，包括：1名平民、2名海關人員、2名林業代理商，以及1名士兵。
博科聖地為了在奈及利亞東北部建立伊斯蘭國家而作亂，波及查德湖週邊地區，造成至少2萬人喪生，超過200萬人流離失所。
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
獨家【NOWnews今日新聞】
本報社評--真的是欲加之罪，何患無辭！【中央網路報】
本報透視集--靠機構效應民調壯膽沒用【中央網路報】
【名家論壇】黃士修【匯流新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》