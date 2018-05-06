查德軍方消息人士今天(6日)表示，伊斯蘭極端團體博科聖地(Boko Haram)的聖戰士，攻擊位於查德湖(Lake Chad)上小島的查德軍方檢查站，造成6人死亡，

消息人士說，博科聖地的聖戰士在5日深夜，攻擊查德最西邊加巴拉米(Gabalami)的查德陸軍前進哨站，造成6人死亡，包括：1名平民、2名海關人員、2名林業代理商，以及1名士兵。

博科聖地為了在奈及利亞東北部建立伊斯蘭國家而作亂，波及查德湖週邊地區，造成至少2萬人喪生，超過200萬人流離失所。