悍將蔣智賢未排先發 7局代打8局接替守備中央社 (2018-05-06 21:50)
中職富邦悍將隊蔣智賢（圖）6日比賽雖沒有被排入先發，不過到比賽7局下時蔣智賢登板代打，敲出安打帶有1分打點，8局上接替守備。中央社記者張新偉攝 107年5月6日
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