蘇貞昌出席一貫道總會30週年感恩紀念大會中央社 (2018-05-06 21:50)
民進黨提名新北市長參選人、前行政院長蘇貞昌6日晚間在台北出席中華民國一貫道總會30週年感恩紀念大會並致詞。中央社記者郭日曉攝 107年5月6日
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