克恩三世7局好投 桃猿止敗中央社 (2018-05-06 21:50)
中職Lamigo桃猿隊6日晚間在新莊球場與富邦悍將隊交手，先發洋將克恩三世（Bruce Kern）7局好投，助隊奪勝。中央社記者張新偉攝 107年5月6日
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