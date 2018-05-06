桃猿中止近期4連敗中央社 (2018-05-06 21:50)
中職Lamigo桃猿隊6日晚間在新莊球場對上富邦悍將隊，桃猿先發克恩三世7局好投，加上隊友支援，終場以5比2拿勝，中止近期4連敗，賽後選手在場中慶祝。中央社記者張新偉攝 107年5月6日
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上一則：桃猿詹智堯逐漸找回手感
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