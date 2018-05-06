原紙漲價函密集來襲：4天32家紙廠宣布漲價北京新浪網 (2018-05-06 21:04)
（原標題：瘋狂！原紙漲價函密集來襲：短短4天，32家紙廠宣布漲價！）
5月份，成品紙市場又掀起一股轟轟烈烈的漲價潮，包括白板紙、瓦楞紙、箱板紙等紙種價格全面上調。據悉，從5月1號到5月4號短短4天的時間，全國已經有32家紙廠宣布漲價。各紙種漲價幅度在每噸100元到300元不等。目前，主流高克重瓦楞紙全國均價在每噸4350元左右，相比年初上漲11％以上。成品紙價格上漲還有一個主要因素是廢紙價格上揚。今年以來我國逐步收緊廢紙進口政策，大規模紙廠進口廢紙可用量明顯減少，只能轉向國內採購。短期來看，紙品旺季到來，加上外廢政策的持續收緊，成品紙價格易漲難跌。
編輯：秦一喬
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Skagen ANITA 北歐時尚女錶(SKW2633)-珍珠貝x玫塊金/36mm
- GUCCI Classic G 經典古馳菱格紋時尚腕錶-黑/39mm YA126402
- 【BALENCIAGA】巴黎世家Mini City銀釦機車包(迷你-黑色3002
- 【YSL】MONOGRAM系列V字縫線魚子醬牛皮金屬LOGO銀鍊手提/肩
- ROBERTA諾貝達 可收帽可拆袖抗UV透氣防潑水防風外套 黑色
- 【CASIO BABY-G】民俗風圖騰運動腕錶(BA-110TP-8ADR)
- 【CUMAR】雨天時尚 經典菱格紋造型中筒雨靴(黑色)
- LONGCHAMP Le Pliage 短把摺疊水餃包(中/粉紅)
- Honeywell 環保移動式40公升空氣水冷器(CL40PM)
- 【羅絲美睡衣】花意蔓延長袖綁帶睡袍(甜美粉)
美國發射「洞察」號首探火星「內心」【北京新浪網】
美學者：大陸武力攻台不可能成真 網友笑翻：又來賺稿費了【北京新浪網】
單仁平：北大校長念錯字，道歉應該多深刻【北京新浪網】
研究：以碳水化合物為主飲食可能導致更年期提前【北京新浪網】
《這就是街舞》韓宇摘桂冠 易烊千璽羅志祥助陣鬥舞掀高潮【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》