（原標題：瘋狂！原紙漲價函密集來襲：短短4天，32家紙廠宣布漲價！）

5月份，成品紙市場又掀起一股轟轟烈烈的漲價潮，包括白板紙、瓦楞紙、箱板紙等紙種價格全面上調。據悉，從5月1號到5月4號短短4天的時間，全國已經有32家紙廠宣布漲價。各紙種漲價幅度在每噸100元到300元不等。目前，主流高克重瓦楞紙全國均價在每噸4350元左右，相比年初上漲11％以上。成品紙價格上漲還有一個主要因素是廢紙價格上揚。今年以來我國逐步收緊廢紙進口政策，大規模紙廠進口廢紙可用量明顯減少，只能轉向國內採購。短期來看，紙品旺季到來，加上外廢政策的持續收緊，成品紙價格易漲難跌。

編輯：秦一喬