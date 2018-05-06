▲Lamigo桃猿隊終於止敗。（圖／吳政紘攝）

Lamigo桃猿隊今（6）日在新莊球場以5:2擊敗富邦悍將，本季對戰富邦取得4勝6負戰績，更重要的是猿隊終於中止4連敗，賽後總教練洪一中說：「這一勝對我們來說很重要，感謝克恩三世跳出來為我們舒緩。」

林承飛昨天受傷，今天仍強忍上場，洪總說：「本來想他忍耐一下上去，結果第一打席完後就沒辦法。」

猿隊今天原本有2次大好得分機會都被雙殺瓦解，洪總認為「事不過三」，林智平果真敲出二壘安打逆轉比分。

不過傷兵過多，洪總仍頭痛，「本周真的打得辛苦，很多都不順，都快變二軍在打了。」

但猿隊目前仍暫居聯盟龍頭，以21勝10敗，跟獅隊還有3場勝差。