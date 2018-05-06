原標題：《這就是街舞》韓宇摘桂冠 易烊千璽羅志祥助陣鬥舞掀高潮



？？？？易烊千璽領銜的易燃裝置戰隊的成員韓宇獲得《這就是街舞》第一季總冠軍。 供圖 攝

中新網上海5月6日電 (記者 徐銀)《這就是街舞》第十一期5日迎來總決賽大戰。最終，易燃裝置戰隊成員韓宇獲勝，修樓梯戰隊成員田一德獲得亞軍。

在首輪對決中，易烊千璽、黃子韜、羅志祥和韓庚四位隊長分別與戰隊成員同台表演。在第二輪對決中，七強選手請來幫跳嘉賓助陣。其中，韓宇與「老夥計們」帶來了一場「純粹」的鎖舞齊舞表演；阿偉則與同隊隊員及學生共同詮釋了《熱情的沙漠》；亮亮與好兄弟們用《聖鬥士星矢》主題曲喚起觀眾童年回憶；楊文昊則憑藉《少年黃飛鴻》獲得全場歡呼；小P與好友組成場上唯一一支「女團」，將神曲《忐忑》演繹除了全新韻味。

黃子韜(圖左)戰隊成員楊文昊(圖右)意外落敗。 供圖 攝

黃子韜(圖左)戰隊成員楊文昊(圖右)意外落敗。 供圖 攝

通過投票，韓宇與楊文昊、謝文珂與田一德晉級四強並開啟分組限時鬥舞，除了一對一的鬥舞之外，每人還與五個幫跳嘉賓一起展開戰隊齊舞間的鬥舞。最終，韓宇和田一德獲得爭奪冠軍的資格。

此前，韓宇曾在7輪鬥舞中「一戰成名」，總決賽中更挑戰了25輪極限鬥舞的艱苦賽制。對此，韓宇並未表現出緊張，表現出了極強的「戰鬥力」。不過，當鬥舞進行到第18輪時，韓宇和田一德無論是體力還是隨機應變的速度都逐漸達到極限。作為易燃裝置和修樓梯戰隊的隊長，易烊千璽和羅志祥分別「上陣」代替兩位隊員進行鬥舞。易烊千璽在場上不僅臨場表演了鎖舞秀，更與戰隊隊員韓宇組成了雙人小齊舞震撼全場，羅志祥則採用震感舞應對，現場氣氛掀至高潮，掌聲不斷。最終，韓宇以6票拿下第四局，以22輪鬥舞的成績為易燃裝置戰隊贏得了《這就是街舞》第一季的總冠軍。

從海選到最終獲得總決賽的勝利，韓宇感慨稱實屬不易，「我沒想過能走到最後，訓練和比賽都非常辛苦，有時候甚至來不及睡覺和吃飯，但我也學習到很多，那就是所有舞者對舞蹈的尊重、認真和堅持，舞者真的很不容易」。

羅志祥觀看總決賽鬥舞環節。 供圖 攝

羅志祥觀看總決賽鬥舞環節。 供圖 攝

作為韓宇的隊長，易烊千璽6日在接受採訪時表示，「我一直認為中國的街舞發展得很好，只是沒有機會讓大家看到，這次比賽的冠軍雖是韓宇，不過我認為最後的贏家、受益最多的仍街舞本身」。易烊千璽說，希望通過這個節目能讓更多的人了解街舞，讓大家看到來自街舞的精神。

據了解，在隨後播出的《這就是街舞》節目中還將上演鬥舞人氣王直播挑戰總冠軍的激烈大戲。(完)