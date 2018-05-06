台大五姬資工彌微濕性感照蹦出雪乳 自認整容了！NOWnews今日新聞 (2018-05-06 21:27)
台大五姬之一的資工彌（余函彌），已經一段時間未出現於螢光幕，今（6）日在IG上PO出一張「微濕」性感照，其中引人注目的就是雙峰，簡直就快要蹦出她的泳衣，不過有網友注意到她的臉，直接問她：「是你嗎？不像了」資工彌親自回應該網友，引發熱議。
資工彌的這張性感照PO出後，吸引許多網友按讚，她未施胭脂的臉蛋，看起來相當清純，而她穿著一件細肩低胸的黑色背心，完全包不住她的雪乳，火辣身材藏不住。照片PO出後，有許多網友留言：「太美了！犯規！」、「我的女神美得真不科學」，她也大方謝謝網友的讚美。
▲有網友覺得資工彌長得不一樣，資工彌直接大方承認：「整容了」。（圖／翻攝資工彌IG,2018.05.06）
不過卻有網友質疑她「修修臉」，直接留言問：「是你嗎？不像了」，資工彌展現出高EQ，親自回應網友：「整容了！」如此誠實的自白，引發熱議，有網友說：「一樣美啊，不整容也美」、「沒整前就很美了」對於她的外貌，給予高度的肯定。
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