（原標題：A股第一隻獨角獸5月8日上市，最新季度利潤同比下跌9%）

摘要：葯明康德5月6日公告稱，公司將於5月8日在上交所上市。公司今年一季度營收21.42億元，同比增長21%；凈利潤為盈利2.91億元，同比下滑14%；扣非后凈利潤為盈利2.64億元，同比下滑9%。

作為A股第一家獨角獸，葯明康德的IPO日程已經確定。

葯明康德5月6日公告稱，公司將於5月8日在上交所上市。

同時，葯明康德披露一季度財務信息，公司今年一季度營收21.42億元，同比增長21%；凈利潤為盈利2.91億元，同比下滑14%；扣非后凈利潤為盈利2.64億元，同比下滑9%。主要原因是由於人民幣升值產生的匯兌損益為-1.18億元，導致財務費用較上年同期增加較多。

關於最近三年股利分配政策，公告顯示，公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的百分之十（10%）列入公司法定 公積金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的百分之五十（50%）以上的， 可以不再提取。?

此前，葯明康德於4月24日正式啟動A股IPO，從預披露、招股書更新到上會、過會，僅僅用時50天。並且在過會半個多月後，成功「反超」僅用時36天過會的富士康，率先拿到IPO批文，順利成為監管層雙軌制新思路下的第一棒。

華爾街見聞主編精選《讀要聞 | 葯明康德IPO與CDR新細則，兩件事透露何種監管信號？》曾提到，作為中國最大的CRO巨頭，葯明康德是國內小分子醫藥研發服務龍頭企業，全球排名第十一位，素有「醫藥界華為」之稱。

葯明康德在2015年選擇從美股私有化退市之後，成為近兩年來唯一實現IPO回歸的中概股。私有化之後，Biological Holdings成為葯明生物的控股股東，持有葯明生物88.74%股份，私有化后的葯明康德持有Biological Holdings79.19%股份。葯明康德4名創始人直接以及間接通過Biologics Holdings、G&C Limited 、G&C Limited等公司，同時控製藥明生物超過30%的表決權。

2017年6月13日，葯明生物成功在港股上市，股價在一年內漲超3倍。

編輯：秦一喬