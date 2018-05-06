【農村承包地確權進入收尾階段 探索確權成果應用】農業農村部網站消息，當前，農村承包地確權登記頒證工作進入收尾階段。根據中央要求，農業農村部2018年將確保到年底全國農村承包地確權登記頒證工作基本完成。據了解，當前各地確權工作取得了明顯成效。為繼續做好確權工作，農業農村部將探索確權成果應用，為土地經營權抵押貸款、承包地有償退出、互換並地等提供支撐，充分釋放確權紅利。海南省是土地確權的先行者。上市公司中，可關注羅牛山、蘇墾農發等。（中證資訊）