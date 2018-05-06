來源：北京商報

北京新機場定位為大型國際樞紐機場，是舉世矚目的「世紀工程」。

總佔地4.1萬畝，總投資800億（不含周邊配套設施）。

那對那個世界最大城市廣場，可容納100萬人舉行盛大集會的天安門廣場總有概念了吧。

新機場就相當於63個天安門廣場那麼大。

這也意味著離預計的正式投入使用時間已經不遠啦！

新機場航站樓面積70萬平方米，預留餐飲資源18000餘平方米，擬劃分店面90餘家。

那這是不是快趕上南鑼鼓巷了？

招商零售店面位於北京新機場國內隔離區二層混流區，總面積約1609平方米，共分為兩個標段，店面品牌檔次定位為國際一線、國際二線及國際輕奢。

看這招商的架勢，新機場更像是一個Shopping mall了。

據披露，此次的招商店面共劃分為七個標段，分佈於北京新機場航站樓各個區域，總面積約3074平方米。

招商項目涉及飲品、西式快餐、休閑餐、中餐、特色小吃等，招商店面的最終經營者將通過公開競標形式產生。

另外，新機場還規劃了「食尚？盛宴」、「秀色？美餐」、「食意？無界」、「錦食？萬象」四個特色主題餐區。

看著這麼多的餐廳主題和餐區分類，饞的口水不禁飛流直下三千尺。

在中華人民共和國境內依法註冊的餐飲企業，營業執照註冊時間不得晚於2016年4月1日（含）

2

具有有效的食品經營許可證或口岸衛生許可證，且所經營項目須在許可範圍之內；

3

應答人為直營品牌經營商的須提供商標註冊證書，應答人為授權品牌經營商的須提供品牌經營商的商標註冊證書及授權書原件；在近兩年內無重大違法記錄並提供承諾書；

4

應答人須提供同城同質同價承諾書。

標段詳細信息

據悉，新機場零售資源主要分佈在二層（國內出發到達混流層）、三層（國際候機及國內自助值機）、四層（國際、國內乘機辦理）及各個指廊終端。

北京首都機場商貿有限公司總經理李洪表示，未來的新機場零售業務將定位於「展示新時代國門形象，打造機場商業新標杆」。

未來，新機場零售資源將按照品類及區域進行劃分，重點打造香榭大街、米蘭大道、「絲綢之路」、「千禧時代」、科技體驗以及「國門印象」等六大主題區域。

新機場不愧是新機場，什麼都快面面俱到了。

「未來新機場免稅的國際大牌店我們爭取要比首都機場的多，比如LV、愛馬仕等，都會考慮，但還沒有確定。」北京首都機場商貿有限公司品牌業務部劉勵斌表示，首都機場免稅香水、化妝品的價格在全球各個機場同類商品來比相對是較低的，性價比好，今後新機場也會保持這方面價格上的「同步」。

同步，

同步，

同步，

重要的事情說三遍！

北京新機場預計在2019年10月建成投用，包括南航、東航在內的天合聯盟成員及多家國際國內航空公司將全面入駐。

正式投運后，預計啟用初期年客流量4500萬人次、2025年7200萬人次，遠期規劃1億人次以上。

佔據北京首都國際機場、天津濱海國際機場、河北石家莊正定機場三大交通樞紐中心點區域的北京新機場，將成為京津冀協同發展的重要引擎。

隨著北京新機場的開放，客流資源也將為航站樓商業經營者帶來商機。

而對大眾來說，新機場，無論是在你起飛前還是在你落地后，請捂好自己的荷包吧。