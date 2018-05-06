銀禧科技：未來將加大在鈷資源領域的投資北京新浪網 (2018-05-06 21:26)
中證網訊（記者 陳健健）銀禧科技(300221)5月5日在互動平台表示，公司是主營業務為高分子類新材料改性塑料和CNC金屬精密結構件業務並舉的高新技術企業，公司目前圍繞高分子材料行業進行，以資源為依託為鋰電池提供核心材料和解決方案，未來公司將會加大在鈷資源領域的投資。
公司還表示，2018年公司將加快推進在剛果金的鈷資源布局工作，包括購買礦山、建設粗製氫氧化鈷冶鍊廠及貿易等。
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