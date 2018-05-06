【全球3D列印盛會召開在即 批量化製造將成新趨勢】第五屆世界3D列印技術產業大會將於6月17至18日舉行，世界3D列印技術產業大會由中國3D列印技術產業聯盟和世界3D列印技術產業聯盟共同創辦，是全球3D列印最具影響力的行業盛會。3D列印作為中國製造2025戰略的重要組成部分，必將在下一輪工業革命中扮演十分重要的角色。相比於個人級3D列印短期的發展緩慢，中國工業級3D列印受到國家利好政策的刺激作用尤為明顯，整個市場有望在供需兩端均實現發展突破。（中證資訊）