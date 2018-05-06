5月6日19：30，2018賽季中甲聯賽進行第9輪最後一場比賽，梅縣鐵漢生態在梅州市曾憲梓體育場主場迎戰遼寧宏運隊。上半場兩隊0比0戰平。下半場阿洛伊西奧打破僵局1比0領先，此後阿洛伊西奧分別助攻塗東旭、楊晨、穆里奇上演助攻帽子戲法，阿洛伊西奧罰入自己創造點球梅開二度后，再次為穆里奇送上本場第四次助攻，最終梅縣鐵漢主場6比0大勝遼寧宏運，取得三連勝戰績。

本賽季戰罷前八輪，梅縣鐵漢以3勝2平3負排名中游，上周末客場2比1逆轉黑龍江FC取得兩連勝戰績。而遼寧宏運則取得3勝1平4負名列積分榜中下游，上周末主場1比0小勝同樣中超降級球隊延邊富德，近兩場1勝1平保持不敗。

開場第2分鐘，客隊反客為主直塞發動進攻，門將楊超出擊倒地解圍。第7分鐘，韓旭絆倒帶球發動進攻的雷永馳受到主裁判口頭警告。第10分鐘，阿洛伊西奧中圈發動快攻，客隊門將張振強出擊將皮球踢出邊線。第12分鐘，穆里奇左邊路帶球橫敲，阿洛伊西奧趟球禁區外大力射門，皮球角度太正被門將張振強牢牢抱住。第20分鐘，韓旭和張野兩人前場對腳倒地受傷，比賽暫時中斷。第22分鐘，熊飛背後絆倒阿洛伊西奧，阿洛伊西奧前場左側開出自由球，穆倫加搶到第一落點成功解圍。第24分鐘，阿洛伊西奧前場左路帶球球衣被劉曉東撕破，向主裁判抗議想要黃牌警告劉曉東，阿洛伊西奧來到場邊換件新球衣后才重新回到場上比賽。第32分鐘，熊飛放倒穆里奇受到黃牌處罰。第35分鐘，阿洛伊西奧前場轉身傳球，穆里奇禁區內將皮球橫敲，曾超插上射門皮球有折射出來底線。第37分鐘，場面處於被動局面的遼寧宏運作出調整用桑一非替換王嶠出場。上半場比賽結束，梅縣鐵漢主場0比0戰平遼寧宏運。

下半場比賽兩隊易地再戰，梅縣鐵漢作出調整用葉偉超替換柏天賜出場，而遼寧宏運則用呂偉換下劉曉東出場。第48分鐘，楊晨左邊路傳中，阿洛伊西奧禁區後點頭槌攻門皮球高出門楣。第56分鐘，韓旭中圈下鏟絆倒宋琛被主裁判出示黃牌警告。第57分鐘，阿洛伊西奧開出右路角球，胡勇髮禁區內頭槌攻門皮球高出橫樑。第62分鐘，葉偉超前場送出直塞，阿洛伊西奧禁區邊緣射門將皮球打進球門左下角，梅縣鐵漢1比0領先。第64分鐘，桑一非背後踢倒楊晨受到黃牌處罰。阿洛伊西奧開出左側自由球，塗東旭禁區內甩頭攻門，門將張振強撲救還是無力阻止皮球入網，梅縣鐵漢比分擴大為2比0。第68分鐘，隊友無私禁區內橫敲，穆里奇禁區內掃射空門將皮球踢高。第69分鐘，阿洛伊西奧左路帶球內切禁區前沿傳球，楊晨右路插上禁區內弧線球射門破網，梅縣鐵漢比分改寫為3比0。

第70分鐘，呂偉犯規受到主裁判出示黃牌警告。第72分鐘，桑一非前場拼搶放倒曾超受到口頭警告，遼寧宏運替補席與梅縣鐵漢球員發生口角。第74分鐘，阿洛伊西奧和穆里奇兩人進行二過一配合，後者勁射破門，梅縣鐵漢比分成4比0。阿洛伊西奧不僅打開勝利之門還上演助攻帽子戲法。第77分鐘，曾超前場拼搶放倒李家赫受到黃牌警告。梅縣鐵漢作出調整用楊竣捷替換韓旭出場，穆里奇將隊長袖標戴在楊竣捷左臂上。第79分鐘，李建華換下曾超梅縣鐵漢用完換人名額。第81分鐘，阿洛伊西奧右側帶球突破禁區內被熊飛拉倒，阿洛伊西奧親自主罰點球將皮球打入網內梅開二度，梅縣鐵漢比分改寫為5比0。第83分鐘，遼寧宏運後衛傳球失誤，阿洛伊西奧左路橫傳，穆里奇鏟球入網梅開二度，梅縣鐵漢比分成6比0。第85分鐘，遼寧宏運作出調整用李振替換雷永馳出場。第87分鐘，桑一非傳球，穆倫加右路插上射門皮球打在邊網上。最終梅縣鐵漢主場6比0戰勝遼寧宏運，取得三連勝戰績。

梅縣鐵漢生態出場陣容12-楊超，2-胡勇發、8-阿洛伊西奧、10-穆里奇、11-柏天賜（第46分鐘，22-葉偉超）、20-張勇、21-韓旭（第77分鐘，16-楊竣捷）、30-石繼瑋、31-曾超（第79分鐘，14-李建華）、36-楊晨、38-塗東旭

遼寧宏運出場陣容22-張振強，2-熊飛、8-張野、11-穆倫加、15-宋琛、20-王嶠（第37分鐘，10-桑一非）、21-阿薩尼、23-雷永馳（第86分鐘，29-李振）、24-劉曉東（第46分鐘，30-呂偉）、26-羅素、27-李家赫

（永明）