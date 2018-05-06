雙色球第18051期開獎快訊：紅球5個奇數+藍04北京新浪網 (2018-05-06 21:27)
開獎截圖
日期:2018年05月06日，福彩雙色球第18051期開獎，以下是詳細開獎流程：
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21：15 雙色球搖獎開始
21：18 獎號全部產生，本期獎號：紅球 05 07 20 23 27 31；藍球04。
21：20 當期紅球號碼大小比為4：2，三區比為2：1：3，奇偶比為5：1。紅球開出2枚斜連號05 20，隔碼開出23。藍球開出遺漏14期的偶數04。
當晚其他玩法開獎號碼為：
排列三第18119期最新開獎號碼：505（查看詳情）
排列五第18119期最新開獎號碼：50540（查看詳情）
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