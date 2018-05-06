大同經濟技術開發區原黨工委書記張秉善接受審查調查北京新浪網 (2018-05-06 20:58)
原標題：大同經濟技術開發區原黨工委書記張秉善接受審查調查
大同經濟技術開發區原黨工委書記張秉善接受山西省紀委監委紀律審查和監察調查
山西省大同經濟技術開發區原黨工委書記張秉善涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受山西省紀委監委紀律審查和監察調查。
張秉善簡歷
張秉善，男，漢族，1955年8月出生，山西懷仁人，研究生學歷。1984年11月加入中國共產黨，1971年3月參加工作。
1992年2月任雁北行署二輕局副局長，省城鎮集體工業聯社雁北辦事處副主任；
1995年6月任左雲縣副縣長；
1998年11月任陽高縣副縣長；
2001年10月任陽高縣委副書記；
2004年3月任陽高縣委副書記、縣長；
2006年6月任渾源縣委副書記、縣長；
2011年4月任大同經濟技術開發區黨工委書記；
2015年11月退休。
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