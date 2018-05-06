中國刺繡驚艷泰國曼谷北京新浪網 (2018-05-06 21:04)
原標題：中國刺繡驚艷泰國曼谷
中新社曼谷5月6日電 (記者 王國安)「錦繡絲路——中國精品刺繡藝術展」6日下午在曼谷中國文化中心揭幕，吸引泰國眾多刺繡愛好者及民眾入場觀賞。
主辦方稱，這是該展覽繼巴黎和莫斯科之後的第三次海外巡展，旨在以絲線連接情誼，讓泰國觀眾近距離感受中國刺繡的華彩之美，領略中國優秀傳統文化歷久彌新的價值和魅力。
此次展覽共展出綉線細如髮絲的《維摩教演圖》等珍貴綉品及不同風格和內容的中國手工刺繡精品30餘件。據率團展出的中國刺繡藝術家蔡民強介紹，展品經過精挑細選，選題既有近代以前的高精畫稿，也有現當代的畫作，以刺繡的表達進行二次創作。其中部分2米到6米多的刺繡作品由幾人、十幾人花若干年艱辛的創作才最終完成。
展覽現場，許多當地觀眾對中國刺繡藝術之美讚嘆不已，一些觀眾還興緻勃勃當場試穿中式刺繡婚服，用相機定格下美好的瞬間。
為了讓泰國民眾更直觀地體驗中國刺繡的精湛技藝，展覽同期還舉辦刺繡互動手工坊，由資深綉娘手把手教觀眾如何刺繡，感受飛針走線的樂趣。
此次展覽由中國文化和旅遊部中外文化交流中心、曼谷中國文化中心與廣東名瑞集團中國刺繡研究中心共同主辦。展覽將持續至本月16日。(完)
責任編輯：郭炘蔚
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