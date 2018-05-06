（原標題：馬斯克胸有成竹？特斯拉今年真能不融資？）

摘要：周三，在特斯拉財報電話會議上，馬斯克再次重申，特斯拉未來無需進一步融資，並否認特斯拉需要或計劃募集資金。但根據特斯拉發佈的財報顯示，其自由現金流從上一季度的負2.77億美元已擴大到負10億美元。

周三，在特斯拉財報電話會議上，馬斯克再次重申，特斯拉未來無需進一步融資，並否認特斯拉需要或計劃募集資金。

然而根據特斯拉發佈一季度財報顯示，雖然該公司一季度營收34.1億美元，好於預期的32.2億美元。但第一財季現金餘額為26.7億美元，低於去年同期的33.7億美元。

並且，特斯拉整體季度虧損是有史以來最大的，其自由現金流從上一季度的負2.77億美元擴大到負10億美元。

彭博曾報導，按照特斯拉平均每分鐘消耗6500美元的速度，它的資金或將在2018年底消耗殆盡。彭博數據顯示，特斯拉的自由現金流已連續5個季度出現負增長，從2016年底到2017年底的12個月周期內，特斯拉每季度的負自由現金流量至少有5億美元。

《金融時報》援引瑞銀稱，特斯拉在今年11月有2.3億美元的可轉換票據到期，該公司還有一筆1.57億美元的定期貸款，將於12月到期，而2019年，還有更多的債務將到期。

CFRA分析師Efraim Levy也表示，由於在2019年一季度之際會有很多債務到期，因此特斯拉需要在此之前籌集更多的資金。

而巴克萊發佈的《工業4.0 VS特斯拉的「熄燈」》報告中指出，特斯拉麵臨的高成本問題沒有解決方案，大量源於中國和歐美的同類汽車廠商則擁有規模以及其他諸多方面所帶來的成本優勢。因此，特斯拉每一次延期交付，都意味著競爭對手進一步與其縮小差距。

4月初，特斯拉曾表示沒有完成第一季度生產與交付Model 3電動車指標。本次一季報顯示，特斯拉在3月最後一周的Model 3產量僅為2020輛，低於原定並多次延期想要實現的2500輛/周目標。

有意思的是，在周三的電話會議上，RBC Capital Markets分析師Joseph Spak也問到了關於預定Model 3的問題，他想知道那些預定的Model 3究竟有多少已經進入了可選配置階段（實際上他就想打聽Model 3何時交付）。但馬斯克卻給了對方一盆冷水，表示這些問題太無聊。

華爾街見聞曾在主編精選《大特寫 | 特斯拉又到了「生死時刻」嗎？》提到，未來融資能否順利也很大程度上取決於Model 3量產計劃是否成功。目前，隨著特斯拉多次延後生產達標時間，唱衰的聲音此起彼伏，未來特斯拉股債市籌資恐怕將面臨壓力。

4月13日，《經濟學家》雜誌曾表示，特斯拉今年需要再融資25到30億美元。但馬斯克隨後在推特上發文稱，今年三四季度特斯拉將盈利併產生正現金流，沒有融資的必要。

編輯：秦一喬