原標題：8歲股東問倒巴菲特：為何背離原先資本效率哲學?



網易財經5月5日訊 美國伯克希爾·哈撒韋公司在巴菲特的家鄉奧馬哈召開2018年度股東大會。巴菲特股東大會網易財經全程直擊。在本次會議上，一名來自紐約的八歲女孩Daphne提問稱，從歷史上看，伯克希爾最好的投資是在資本非常高效的業務中，比如可口可樂、See's Candies和Geico。但近期，伯克希爾開始投資需要大量資本和低回報的公司，比如Burlington Northern。

她提問稱，你能解釋伯克希爾近期的大投資為何背離了原先資本效率的哲學？

巴菲特說:「你快讓我笑死了，Daphne。我很高興她還沒到9歲。"現場觀眾大笑。

巴菲特指出，伯克希爾一直青睞能帶來亮眼資本回報的公司，比如See's。但買入Burlington意味著伯克希爾目前不能以合理的價格向輕資本的公司進行投資。

以下為問答實錄：

巴菲特先生你好，我叫達夫妮.克里斯達爾，我今年8歲，住在紐約，我已經成為伯克希爾的股東兩年了，這是我第二次來參會，伯克希爾.哈撒韋最好的投資（是什麼），你覺得聲譽是資本上最有效率的，比如可口可樂？美國運通？還是GEICO？最近伯克希爾在一個新的業務領域做了很大一個投資，需要很大一筆投入來確保在這個投資中僅僅是受到很好的監管，投資回報率也很低，比如BNSF這種領域，我的問題是，巴菲特先生，你能不能給我們解釋一下為什麼伯克希爾很多投資已經偏離了你們之前那種早期輕資產投資的理念？尤其是具體談一談為什麼你要去投資BNSF，而不是買輕資產公司，更多持股美國運通？

巴菲特：達夫妮，這個問題實在難倒我了，我甚至慶幸她還沒滿9歲，到她9歲都不知道會提出多深刻的問題，我坐在這裏想下一次到底要怎麼回答這個問題了，我還以為我買這個股票買對了，現在你一說我簡直覺得自己犯錯了似的。

????我的答案是這樣的，我們一直都偏好可以給我們帶來很多資本回報的公司，比如喜氏糖果（音）還有其它一些企業，都是這樣，美國運通的收益非常好，而且已經保持了很長的態勢。我們為什麼買BNSF這個公司？因為我們能進行更好的資本部署，而且當時的價格也是非常合理的，所以我們才進入了這個重資產的領域，當然，如果它還是輕資產就好了，如果沒有這些橋、沒有這些火車、沒有這些鐵路，那我們就沒有鐵路行業了，所以它必須是重資產的，但在這個重資產行業中，我們拿到的回報還是非常可觀的，我們購買它的價格是很合理的，我們也賣了很多讓我們在資本方面有很大負擔的項目，而且我覺得我們需要去發展的企業是需要輕資產，能在很長一段時間給我們帶來回報的，所以我覺得「第二好的選擇仍然是好選擇」，我覺得這仍然是很好的選擇。

查理，你來做個補充？

芒格：我很喜歡剛才那位年輕女士的說法，我覺得我們應該堅持這種理念，說得沒錯，當然，這是一個很好的模式，如果每個人都能一直購買輕資產，當然是很好的，那其它重資產就沒人買了，我覺得我們在公共資產鐵路上的回報其實是蠻令我們滿意的，我們還有兩家這樣的公司，是吧？我覺得他們對我們來說雖然不是最好，但足夠好，如果我們把所有錢都投到可口可樂上，當然那又是另一種情況了，像蘋果這樣的業務其實不需要太多資本投入但很少有企業能提供給我們這樣的機會去做這樣的購買，因為現在高回報公司已經很難找了，尤其是輕資產又價錢合理的公司，這種已經很難找到了，但之後在我們資產配置部門肯定會有一個崗位為你做好準備，長大以後就來吧。

編輯：秦一喬