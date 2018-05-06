（原標題：500億「東方好萊塢」造夢青島）

2018年4月28日，萬達集團董事長王健林與融創中國董事長孫宏斌同時來到了青島西海岸。是日，總投資500億元的青島東方影都在耗時四年多后終於建成。這是二人在2017年7月達成萬達文旅城天價交易之後再次聯袂出現在公眾面前。

該項目總佔地面積376萬平方米，是全球投資規模最大的影視產業基地，是按照工業標準建設的全球設施最先進、配套最齊全的電影產業園。

王健林曾說，電影是他的夢想，曾多次親赴美國好萊塢尋夢。如今，他仿照好萊塢也在青島西海岸的朝陽山上樹起四個白色大字「東方影都」，宣告著打造「東方好萊塢」的雄心和夢想。

「我們有信心，也有能力會聚全球電影資源，把青島東方影都打造成為全球電影產業新的產業中心。」萬達集團董事長王健林當天表示。此前，成達已將東方影都連同其他12個文旅城一同出售給融創中國控股有限公司（以下簡稱「融創中國」），目前尚未進行交割。

「東方影都」之夢

在萬達集團13個文旅城項目之中，青島東方影都堪稱是最為特殊的一個。該項目以打造全球工業電影產業中心為核心，承載著王健林和萬達集團建造「東方好萊塢」的夢想。

2018年4月28日，總投資約500億元的東方影都終於在歷時四年多正式竣工建成。

在韓三平、馮小剛、烏爾善、吳京等知名電影人的矚目下，王健林再次走到舞台中央、站在聚光燈下訴說著他的夢想——青島東方影都已建成全球設施最先進、配套最齊全的電影產業園，包括了52個高科技的攝影棚，有世界最大的1萬平米的超大攝影棚，有世界唯一的室內外合一的水上攝影棚，有大型的影視外景地……

此前，萬達集團已進軍電影產業的下游，布局了全球第一大規模的院線資源。截至2017年底，萬達擁有直營影院516家、4571塊銀幕，其中國內影院463家、4134塊銀幕。青島東方影都的建成，標誌著萬達正式踏入電影工業的上游，搭建起從影視拍攝、製作、會展到院線放映一條完整的產業鏈條。

王健林打造「東方好萊塢」的夢想發源於五年前。這是一個宏大的夢想——建設一個規模超越好萊塢的「東方影都」，吸納全球的影視資源。萬達曾經自己算過一筆賬：從2017年起，東方影都每年將拍攝150部以上的影視作品，每部作品以4位男女主角計算，就有超過600多位影視明星常住，億萬的粉絲蜂擁而至，將帶來巨大的商機……

王健林曾公開表示，「當初有很多地方政府都希望影都項目能夠落戶，但萬達還是選擇了青島，因為青島投資軟環境比較好。作為商人，在商言商。萬達在青島投資十幾年，投資回報非常好。」

為了在眾多競爭者中爭取項目，青島政府給出了優厚的政策。該項目位置優越，坐落於青島市黃島區濱海大道兩側；建設面積大，項目先後7度擴容，總佔地376萬平方米，其中星光島還進行了大規模填海造地；以2014年6月1.3億元競得商業用地6.6萬㎡為例，萬達拿地成本每平方米兩千元。

2013年9月22日，東方影都在青島開工。王健林的背後可謂群星璀璨，包括CAA、WME、UTA、ICM世界四大藝人經紀公司董事長，美國索尼影業、華納兄弟、環球影業、派拉蒙、獅門影業等影視公司總裁，萊昂納多·迪卡普里奧、妮可·基德曼、約翰·特拉沃爾塔、凱瑟琳·澤塔·瓊斯、章子怡、李連杰、梁朝偉、甄子丹等一眾國內外大牌明星均在當天現身。相比而言，如今建成典禮明顯低調了許多。

在外人看來，王健林商業上的成功得益於他的固執與堅持。他在接受央視採訪時說道，人做任何事情，沒有一種咬牙的精神，沒有一種一直堅持到底的精神，是不能成功的。即使在萬達電影（002739）2017年董事會經營評述中，也有「電影行業投資持續擴張，產業鏈整合、多元化發展將成為主流趨勢……公司發展戰略公司將打通上下游業務，實現全產業鏈發展」的表述。

2017年7月萬達集團將13個文旅城項目以438億元的價格突然打包賣給了融創中國。一同被出售的就包括青島東方影都項目以及建造「東方好萊塢」的影視夢。

從簽約至今，這項「世紀大併購」的資產交割一再延遲。20018年4月23日，融創中國再次發佈公告稱，將延遲寄發關於萬達文化旅遊項目的收購事項、關於大連萬達商業的戰略合作事項的通函，並向聯交所申請將寄發資料通函的時間進一步延遲至2018年6月30日或之前。這已是融創中國第三次延遲寄發萬達文旅項目收購通函。

電影工業化

在青島西海岸，一座座白色的電影工業廠房拔地而起，砸下500億資金換來的是東方影都建成了全球規模最大、產能最高的電影工業化之城。眼下，這座「東方好萊塢」面臨的最大難題正如王健林所說，青島東方影都的建設水平和硬體水平世界一流，關鍵是如何運營管理。

工業化的重要特徵是能夠高效率的按照既定的標準規模化生產，這就需要先進的流水線生產設備和車間。具體到電影工業，則首先需要流水化、一條龍的電影工業生產線。

按照萬達的調研結果，中國電影產業雖然已發展成為世界第二大市場，但是中國電影工業化仍處於初級階段——基本沒有建立起前期拍攝、後期製作、宣發、放映完整的工業化體系，而在「硬體」的電影重工業領域起步更晚，以至於多數中國影片不得不拿到好萊塢進行後期製作。

近年來，中國影視產業也曾一度掀起興建影視城的熱潮。如，橫店影視城、上海影視樂園等。但在中國文藝評論家協會副主席尹鴻看來，雖然這些基地或多或少改善了布景、特效條件，但只佔工業化體系極小部分。早期投建的不少影視基地更像是多種外景地的簡單疊加，西方盛行已久的實景拍攝、置景車間、後期製作「一條龍」，在國內尚處於待開發階段。

東方影都耗資500億建成的電影工廠試圖化解的正是這一痛點。不過，任何傳統工業想要達到盈虧平衡點都對產銷量有一定要求。比如，一般認為一個轎車工廠只有達到30萬台以上的產量才可能盈利。電影工業化也遵循類似的規律。

參會的一位山東電影界人士表示，東方影都產能規模巨大，打造「東方好萊塢」最大的難點在於吸引國際影視團隊入駐，避免造成廠房的閑置。據悉，為吸引影視製作團隊，青島政府和萬達、融創各出資50%設立總額50億元的專項資金，對拍攝的影視作品給予製作費用20%-40%的補貼。

項目正式竣工前，東方影都有《環太平洋2》、《長城》、《瘋狂的外星人》、《浮出水面》等30餘部影視作品前來拍攝。2018年已入駐劇組僅有《封神三部曲》和《流浪地球》，在談項目為《刺殺小說家》、《怪物專賣店》、《陰陽師》。以東方影都兩倍於橫店影視城的外景規模，按照初期設想，每年將拍攝150部以上影視作品。

電影與傳統工業不同之處在於，前者是典型的媒介產業，具有這一產業共有的本質屬性，即創造力。而創意是由人而產生的，因此影視工業化的核心資產是具有創造力的人力資源。有專家在研究美國好萊塢崛起的歷程總結為，好萊塢能成為全球電影工業化中心，是因為彙集了全球的編劇、導演、明星、特技人員、後期製作團隊，加上強大資本的注入，形成了1200多家影視公司，每年產生300至500部高質量的影片，而影片帶來的滾滾財源支撐起整個好萊塢的良性運轉。

按照規劃，影視產業園總投資105億元，約佔總投資額約1/5；佔地166公頃，約佔總面積的4成左右。東方影都還包括了36萬m2的商業地產——萬達茂；一個6星級、兩個5星級和一個4星級酒店，總建築面積28.67萬平米；同時，還建有大量的住宅、公寓和商鋪……這些均是萬達駕輕就熟的傳統業務。從2013年12月至今，東方影都商住項目已多次開盤，目前樓盤均價1.5萬元/平方米。

2018年4月28日，東方影都開業典禮上，融創中國董事長孫宏斌沒有上台發言。王健林站在舞台中央表示：「我們有信心，也有能力會聚全球電影資源，把青島東方影都打造成為全球電影產業新的產業中心，就像我們今天的主題詞一樣，成為『世界東方·電影之都』。」

如今，國內影視城之間的競爭已近白熱化，紛紛給出了土地、補貼、稅收等多重招商優惠政策；國際上，德國、英國、紐西蘭、加拿大等國為了爭奪好萊塢製片廠到當地，也出台了各種退稅政策。青島東方影想要殺出重圍、匯聚人氣，真正實現「東方好萊塢」夢想或許需要經歷時間考驗。

編輯：秦一喬