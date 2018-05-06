（原標題： 雄安新區首家「無人超市」 「刷臉結算」將只需20秒）

刷臉進店、智能標價、自動結算等「黑科技」，正式應用於河北雄安新區首家「無人超市」。日前，中新社記者探訪了位於雄安市民服務中心的「無人超市」，感受「刷臉」購物。

在超市進口處，記者看到顧客首先要「刷臉」，通過攝像頭進行人臉識別，驗證通過後，超市入口通道自動打開。綁定身份與支付信息后，進入店內的顧客可隨意挑選商品，每件商品上都有一個專屬的電子晶元，通過電子晶元識別系統，顧客只需要拿著商品，通過智慧化商品結算通道，便可自動完成商品結算過程。

據該超市店長陳凱介紹，「無人超市」採用的是人臉識別和行為抓取等技術，這些技術的應用縮短了結賬時間。

「從進門刷臉到購物，基本上沒有任何工作人員服務，商品上的價簽有電子晶元，都是跟系統聯網的，可以自動識別，自動結算。這邊有一個結賬通道，進去以後微信自動支付。」陳凱說。

來自深圳的顧客於長江表示，「無人超市」購物流程很方便，也很簡單。

「拎著東西就給結算了，感覺很新奇，很高科技。」談起購物感受，來自石家莊的張女士如是說。

「無人超市」店員張艷梅表示，自己來工作半個月了，感覺和以前的傳統商店相比，這裏工作較為輕鬆，只需要對顧客進行簡單的指引，簡化了很多流程。

據陳凱介紹，該「無人超市」面積約為280平方米，有兩個進口，兩個出口，整個門店監控系統有68個攝像頭，實現了整個店面無死角監控。

陳凱表示，目前該店處於試營業階段，各項系統正在調試，等到正式營業時，不管購買多少商品，顧客在結算通道「刷臉結算」將只需20秒。(完)

編輯：秦一喬