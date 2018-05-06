（中央社記者游凱翔台北6日電）海軍儀隊隊員蘇祈麟上兵代表國軍三軍儀隊到美國參加「世界儀隊錦標賽」，明天將進行8強決賽；國防部長嚴德發今天特別錄製影片隔海加油打氣，「國軍以你為榮，你是最棒的！」



蘇祈麟4月30日前往美國，參加5月5日的「世界儀隊錦標賽」（World Drill Championship）個人組比賽，這是三軍儀隊首度有隊員穿著軍服參與國際比賽，蘇祈麟希望用自己的技能「讓世界看到台灣」。



海軍司令黃曙光日前特別與官兵錄製加油影片，為人在異鄉的蘇祈麟打氣，嚴德發今天也特別錄製影片打氣。



嚴德發說，看到蘇祈麟這幾天在美國代表中華民國三軍儀隊，參加「世界儀隊錦標賽」進入最後決賽，除了展現國軍精良的訓練與高超的戰技，最重要的是，更為中華民國爭取榮譽，讓世界看見臺灣。



嚴德發最後也強調：「國軍以你為榮，你是最棒的！」，並代表全體官兵，替蘇祈麟的勇氣、自信與傑出的表現，表達肯定與嘉勉。



海軍司令部指出，蘇祈麟已在今天台灣時間清晨5時進行初賽，與來自世界各國36名選手同台競技後，成功晉級8強決賽。前8強再進行一次比賽，評審打完分數後，最終成績將於明天上午公布。（編輯：李淑華）1070506