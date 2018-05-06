中國刺繡驚艷泰國曼谷北京新浪網 (2018-05-06 21:10)
原標題：中國刺繡驚艷泰國曼谷
中新社曼谷5月6日電 (記者 王國安)「錦繡絲路——中國精品刺繡藝術展」6日下午在曼谷中國文化中心揭幕，吸引泰國眾多刺繡愛好者及民眾入場觀賞。
主辦方稱，這是該展覽繼巴黎和莫斯科之後的第三次海外巡展，旨在以絲線連接情誼，讓泰國觀眾近距離感受中國刺繡的華彩之美，領略中國優秀傳統文化歷久彌新的價值和魅力。
此次展覽共展出綉線細如髮絲的《維摩教演圖》等珍貴綉品及不同風格和內容的中國手工刺繡精品30餘件。據率團展出的中國刺繡藝術家蔡民強介紹，展品經過精挑細選，選題既有近代以前的高精畫稿，也有現當代的畫作，以刺繡的表達進行二次創作。其中部分2米到6米多的刺繡作品由幾人、十幾人花若干年艱辛的創作才最終完成。
展覽現場，許多當地觀眾對中國刺繡藝術之美讚嘆不已，一些觀眾還興緻勃勃當場試穿中式刺繡婚服，用相機定格下美好的瞬間。
為了讓泰國民眾更直觀地體驗中國刺繡的精湛技藝，展覽同期還舉辦刺繡互動手工坊，由資深綉娘手把手教觀眾如何刺繡，感受飛針走線的樂趣。
此次展覽由中國文化和旅遊部中外文化交流中心、曼谷中國文化中心與廣東名瑞集團中國刺繡研究中心共同主辦。展覽將持續至本月16日。(完)
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【hilltop山頂鳥】男款吸濕排汗抗UV長袖襯衫S05M60紅綠格
- LOVE MOSCHINO Ti Amo 灰色愛心圖騰棉質短袖T恤
- 【ASSARI】岡村3.5尺電腦桌全組(寬103*深57*高148cm)
- HAPPYHOME 詠佳4尺水鑽電視櫃UZ6-243-3
- ALBA 紳士時代時尚男錶-IP黑框/黑(AS9699X1)
- Orijen渴望 愛貓專用 成幼貓5.45kg 1入
- 《未來Family》1年12期 贈 敖幼祥：《烏龍院動物星球》（全
- Saebi-Rer-葉璃花舞 台灣製天絲萊賽爾加大五件式床罩組
- EDWIN 大尺碼直筒褲 迦績褲酷涼PK牛仔褲-男-石洗藍
- 【五聯】WD-1801QS懸掛式臭氧烘碗機(不鏽鋼筷架)80cm
美國發射「洞察」號首探火星「內心」【北京新浪網】
美學者：大陸武力攻台不可能成真 網友笑翻：又來賺稿費了【北京新浪網】
單仁平：北大校長念錯字，道歉應該多深刻【北京新浪網】
研究：以碳水化合物為主飲食可能導致更年期提前【北京新浪網】
《這就是街舞》韓宇摘桂冠 易烊千璽羅志祥助陣鬥舞掀高潮【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》