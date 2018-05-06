今年5月9日木星沖日 南方觀測效果更佳北京新浪網 (2018-05-06 21:10)
原標題：今年5月9日木星沖日 南方觀測效果更佳
中新社廣州5月6日電 (郭軍 李建基)廣州市五羊天象館預告：今年5月9日，夜空將上演平均399天才出現一次的木星沖日天象。在木星沖日期間，木星距離地球最近、木星視亮度最大、觀察最適宜。
何為木星沖日？當木星、地球和太陽依次排成一條直線時，就會出現木星沖日。木星沖日當天，夕陽西落，木星東升，木星整夜可見。
木星是太陽系裡最大的行星，直徑是地球的11倍。今年木星沖日，木星視亮度將僅次於金星。
觀測木星，最理想是在木星上中天的時候。此時，正值深夜0時前後，木星地平高度最大，木星最明亮。由於今年木星沖日期間位於南半球的上空，木星在天秤座由東向西逆行，因此，南半球觀測木星比北半球更理想。木星沖日期間，南方地區(低緯度)比北方地區(高緯度)觀測效果更好。
今年木星沖日期間，正值殘月，因此，上半夜沒有月光影響，十分適宜觀測和拍攝。
木星沖日平均399天發生一次，上次出現在2017年4月8日，下次將發生在2019年6月10日。(完)
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Bernice 裴拉8尺開放式組合衣櫃(雙吊+單桿+多層收納)
- Skagen Signature 北歐時尚女錶(SKW2626)-白x黑/36mm
- SEIKO Presage 日曆經典機械錶-米x咖啡/40.5mm 6R21-01A0P(
- CUMAR 義大利原裝進口公事包 (插扣附鑰匙) 0296-A4902
- 艾莉絲-貝倫 牧羊人 100%純棉 五件式單人鋪棉床罩組
- 【預購Diesel】2016男彈力棉Shawn黑灰白混搭四角內著3件組-
- 【樂和居】賽諾斯鐵刀4x4尺鞋櫃(二色可選)
- 【鐵三角】ATH-AR3BT 藍牙無線耳罩式耳機
- 【SEIKO 精工】Brightz 限量萬年曆鈦金屬太陽能電波錶(8B92
- 鴻宇 抗菌 Hello Kitty 繽紛甜心-單人三件式兩用被床包組
美國發射「洞察」號首探火星「內心」【北京新浪網】
美學者：大陸武力攻台不可能成真 網友笑翻：又來賺稿費了【北京新浪網】
單仁平：北大校長念錯字，道歉應該多深刻【北京新浪網】
研究：以碳水化合物為主飲食可能導致更年期提前【北京新浪網】
《這就是街舞》韓宇摘桂冠 易烊千璽羅志祥助陣鬥舞掀高潮【北京新浪網】