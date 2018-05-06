原標題：今年5月9日木星沖日 南方觀測效果更佳



中新社廣州5月6日電 (郭軍 李建基)廣州市五羊天象館預告：今年5月9日，夜空將上演平均399天才出現一次的木星沖日天象。在木星沖日期間，木星距離地球最近、木星視亮度最大、觀察最適宜。

何為木星沖日？當木星、地球和太陽依次排成一條直線時，就會出現木星沖日。木星沖日當天，夕陽西落，木星東升，木星整夜可見。

木星是太陽系裡最大的行星，直徑是地球的11倍。今年木星沖日，木星視亮度將僅次於金星。

觀測木星，最理想是在木星上中天的時候。此時，正值深夜0時前後，木星地平高度最大，木星最明亮。由於今年木星沖日期間位於南半球的上空，木星在天秤座由東向西逆行，因此，南半球觀測木星比北半球更理想。木星沖日期間，南方地區(低緯度)比北方地區(高緯度)觀測效果更好。

今年木星沖日期間，正值殘月，因此，上半夜沒有月光影響，十分適宜觀測和拍攝。

木星沖日平均399天發生一次，上次出現在2017年4月8日，下次將發生在2019年6月10日。(完)