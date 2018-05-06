中華職棒／鼻血流不停也要上 幕後英雄劉時豪NOWnews今日新聞 (2018-05-06 21:01)
Lamigo桃猿隊今（6）日以5:2擊敗富邦悍將，終於中止4連敗，除了克恩三世優質先發7局失2分，林智平適時逆轉安打外，捕手劉時豪鼻血流不停仍要上場拚的精神，也是幕後英雄。
劉時豪這場賽前就有發生流鼻血狀況，但他知道仍塞著棉花條上，賽後他離開休息室，身上也有很多備用的。
不過因為天氣熱，劉時豪的體質就容易流鼻血，這也不是第一次。
但先發投手克恩三世賽後說：「我覺得他很強悍，你看他流血流這麼多，還不是上了，他還跟教練說沒關係，真的要歸功他。」
猿隊這場傷兵狀況多，王柏融右腳不適，林立手腕受傷，加上林承飛背部也拉傷，主力球員幾乎都受傷。
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