▲劉時豪流鼻血仍上場。（圖／吳政紘攝）

Lamigo桃猿隊今（6）日以5:2擊敗富邦悍將，終於中止4連敗，除了克恩三世優質先發7局失2分，林智平適時逆轉安打外，捕手劉時豪鼻血流不停仍要上場拚的精神，也是幕後英雄。

劉時豪這場賽前就有發生流鼻血狀況，但他知道仍塞著棉花條上，賽後他離開休息室，身上也有很多備用的。

不過因為天氣熱，劉時豪的體質就容易流鼻血，這也不是第一次。

但先發投手克恩三世賽後說：「我覺得他很強悍，你看他流血流這麼多，還不是上了，他還跟教練說沒關係，真的要歸功他。」

猿隊這場傷兵狀況多，王柏融右腳不適，林立手腕受傷，加上林承飛背部也拉傷，主力球員幾乎都受傷。