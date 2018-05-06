（中央社記者江俊亮嘉義縣6日電）容易發生坍方的阿里山公路十字段，今晚因邊坡落石不斷，由公路養護單位自8時起實施預警性封閉，預計明天清晨6時視情況開放通行。



公路總局第五區養護工程處阿里山工務段長蔡衛勇受訪表示，阿里山公路（台18線）76.78公里處，也就是阿里山鄉十字村為易坍方路段，今晚是3天來第2次道路封閉。



蔡衛勇指出，封閉路段今年3月下旬曾發生大面積土石坍方，所幸當時無人車經過，事後由公路總局進行護坡補強工程。



5月1日凌晨1時50分，當地因邊坡再度坍方，阻斷交通，經搶通後，由養護單位進行護坡工程。



不料，4日因山區午後降雨，當地再度發生坍方、落石，當天晚上10時30分實施道路封閉，經漏夜搶通後，5日清晨5時30分恢復單線通車。



蔡衛勇表示，這處易坍方路段，目前正在進行邊坡浮動土石刷坡、掛網型框植生護坡作業，由於今晚邊坡落石不斷，為了用路人安全，公路養護單位只好再度實施預警性封閉，造成用路人不便，尚請見諒。（編輯：李錫璋）1070506