原標題：百城同唱經典越劇 「文旅融合」促浙江紹興文化繁榮



？？？？圖為：經典越劇大展演 張科鋒 攝

中新網紹興5月6日電 (方堃 范宇斌)「終於把你盼來了。」當宛若天籟的越音再次迴響在人們耳畔時，不少戲迷暗暗感嘆。6日，浙江省紹興大劇院內越韻飛揚，好戲連台。2018中國(紹興)第四屆中國越劇藝術節系列活動——第十六屆經典越劇大展演開幕式拉開了越劇經典劇目全國巡演「文旅同行百城同唱」的序幕。

十六年的堅持不忘初心

2003年，第一屆經典越劇大展演首次和觀眾見面，在當時引起了極大的轟動。時至今日，越劇大展演已經舉辦第十六屆了，一年一度的越劇大展演，也已成為越劇戲迷們翹首以待的視聽盛宴。

今年大展演的開幕大戲是「同唱一台戲」越劇明星版《紅樓夢》。由國家一級演員、梅花獎得主鄭國鳳和李敏領銜主演，謝群英、吳素英、陳輝玲、鄭曼莉、董柯娣等當今越劇界各大流派的名家也紛紛加盟，友情助演，致敬經典。

據介紹，此次大展演的劇目編排，既不乏深受廣大戲迷喜愛的經典，如《祥林嫂》《玉蜻蜓》《陸遊與唐婉》等；也有不少新創排的劇目，如《凄涼遼宮月》《劈山救母》《清風亭》《鹿鼎記》《倩女幽魂》等都是第一次登陸紹興大劇院，旨在吸引各年齡層次的戲迷的關注，推動越劇藝術的交流和發展。

六十年的傳承再現經典

1958年，中國四大名著之一《紅樓夢》這部傳世經典的愛情故事經藝術加工，搬上越劇舞台，首次和戲迷們見面。徐玉蘭、王文娟兩位越劇大師的演繹，在當時受到熱烈追捧。在這之後幾十年，《紅樓夢》抵禦住時間的「雕刻」，成為了戲曲舞台上萬千戲迷寵愛的經典。

為紀念越劇《紅樓夢》60周年，紹興越劇藝術發展有限公司將協同杭州越劇院打造經典大戲《紅樓夢》全國巡演，由徐玉蘭老師的嫡傳弟子，越劇徐派小生鄭國鳳和王文娟老師的嫡傳弟子，越劇王派花旦李敏領銜主演，讓全國各地的觀眾都能在「徐王版」的紅樓夢中，找尋屬於自己的越劇夢。

據悉，今年，紹興越劇藝術發展有限公司將攜越劇《紅樓夢》《梁祝》《釵頭鳳》《西廂記》《香羅記》等多部經典劇目開啟全國巡演「文旅同行百城同唱」活動。

同時在巡演途中，「文旅融合」也將成為一大亮點。浙江省紹興市文化廣電新聞出版局局長陳泉標表示，在推廣紹興越劇的同時，也將進一步宣傳紹興人文旅遊元素，加快推進文旅深度融合，打造紹興文旅發展新格局。

十二年的輪迴重返紹興

2006年，越劇百年誕辰之際，紹興成功舉辦了首屆中國越劇藝術節，時隔12年，這項由國家文化部、浙江省人民政府共同主辦的國家級藝術節再度回歸紹興。

陳泉標表示，紹興越劇品牌不斷延續、創新和出彩，現在的紹興不僅是越劇的故土，更是越劇的熱土，越劇在這裏蓬勃發展，是紹興文化的榮譽和驕傲。

據悉，第四屆中國越劇藝術節將於今年十月份舉行，將陸續開展「同唱一台戲」五城聯動2018越劇春晚、經典越劇大展演、「文旅同行百城同唱」經典越劇全國巡演等系列活動。(完)