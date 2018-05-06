四維圖新(002405)日前接受機構調研時表示，公司AMP晶元已經在2017年底北京新浪網 (2018-05-06 20:47)
四維圖新(002405)日前接受機構調研時表示，公司AMP晶元已經在2017年底量產出貨，2018年是上量階段；MCU晶元正在全力做市場推廣，力爭儘快實現量產。
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