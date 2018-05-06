三聚環保(300072)在互動平台表示，鐵釕連串催化劑自萬噸級成功示範以來，已經北京新浪網 (2018-05-06 20:47)
三聚環保(300072)在互動平台表示，鐵釕連串催化劑自萬噸級成功示範以來，已經連續穩定運行三個多月。在此期間，國內20幾家合成氨企業和公司進行了聯繫，通過不同的方式進行了交流，包括中石化巴陵石化、中國石油石油化工研究院、潞安集團、兗礦魯南化工以及安徽、貴州等地的合成氨企業，中國五環工程公司也和公司進行了交流，對該技術均表示讚賞並期望能進一步合作。
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