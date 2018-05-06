新浪財經訊 5月6日消息，由中國經濟改革與發展研究院（中國人民大學）、中國證券投資基金年鑒，中國量化投資學會共同舉辦的「金麟2018·第五屆量化投資與對沖基金年會」今日在中國人民大學逸夫會議中心召開。

在「新時代下資產管理公司的資產配置策略」圓桌論壇環節，發言的五位嘉賓分別是：中融基金FOF基金經理哈圖、浙商期貨財富管理中心總經理王奇娟、上海雄愉投資總經理李軍、匯鴻匯升總經理王勝華和長江證券固守副總經理孫超。

孫超向大家介紹了打破剛兌的背景下對市場的影響，資管新規落地后，市場主力銀行理財的錢的去向會發生一個巨大的變化。過去幾年委外是大發展，尤其中小銀行的理財大規模委託到證券公司、公募基金來做委託管理。在打破剛兌以後，可能銀行會更加傾向於直接投資，不管直接投資債券，還是直接投資於他所選擇的一個籃子的工程。

以下為發言實錄：

主持人（胡安泰）：現在問一下孫總，第一個問題FOF對債券市場或者對行業有時間重要的意義。延伸一個小問題，在去剛兌的大背景下，不說重配或者減配，如果你是FOF基金經理，你覺得配置多少債券合適呢？

孫超：謝謝李勇教授，也謝謝主持人胡會長。其實這個問題答案很簡單，FOF在短期內對債券行業整體是沒有影響的，為什麼？因為固定收益市場，哪怕是在國內，也是一個非常大的市場，我沒有算，應該是幾十倍股票市場的體量。但是我要說FOF對於債券基金，尤其是公募的債券基金是一個很大的正面影響。因為之前在公募FOF沒有出來之前，實際上什麼人在投公募基金呢？因為我之前在公募基金業呆過，管了二級債基。實際上是誰在投呢？保險公司在投。包括李彪總和哈圖總，他們都是從保險資管出來的。因為之前保險資管是投資於公募債券基金最大的主力。

2017年是FOF元年，FOF元年以後只是從終端的投資者到最終的債券之間鏈條發生了變化。之前是通過散戶到銀行櫃檯買銀行理財，到保險投保，最後通過銀行理財和直接投資到債券上去或者是投了公募債基。接下來可能會發生一個變化，就是我們的散戶投資者或者是高凈值客戶，通過私募或者是公募的FOF來投資到公募基金，最終投資到終端資產上去，這是一個路徑上的變化，總量上在短期內不會有太多恩變化。

第二個問題是在打破剛兌的背景下對市場有什麼樣的影響，上午也講了資管新規以後，因為現在市場的主力是銀行理財，銀行理財的錢會往哪兒去，會發生一個巨大的變化。過去幾年委外是大發展，尤其中小銀行的理財大規模委託到證券公司、公募基金來做委託管理。在打破剛兌以後，可能銀行會更加傾向於直接投資，不管直接投資債券，還是直接投資於他所選擇的一個籃子的工程，可能會有這麼一個變化。

對什麼樣的債券基金產生正面影響呢？我也觀察了很多年，我最終有兩個結論，供大家參考討論。第一個是風格很統一的或者說風格可預期的債券基金，包括混合基金跟股票基金，風格是要統一的，要一以貫之的。我們可以看到很多例子，我做公募基金這麼久，2015年我們看到市場排名第一的債券基金，1到6月份凈值大幅的上行，6月份清倉了，凈值一條直線到年底。從投資策略上來講是很對的，從擇時上講是很對的，他拿了第一名。但是在風格上來講它是極其不一致的，因為它前面有20%的權益資產體現在組合收益上，到後半段完完全全是債券。

再舉一個例子，深圳有一隻常年業績非常好的債券基金，它在債券牛市的非常非常激進，可以拿到滿倉十年、三十年國債。滿倉可轉債最多的時候可能是120%到140%可轉債。從結果上來講它是一隻非常好的基金，但是從FOF投資上來講，它不是風格很統一的基金。我們如果根據各種量化指標或者是市場行情的判斷，最後把它納入到籃子裏面去的話，它可能不能貢獻一個穩定的，作為固定收益的收入貢獻。

第二種投法可能是另外一種做法，類似於MOM的投法，我就投這個人，我作為FOF，我不擇時，我相信他有擇時的能力。我相信這兩位有擇時的能力，我一直在投他，這也是一個選擇，這個選擇面臨剛才李彪總說的問題。從長期看沒有人能持續的戰勝市場，你一次、兩次可以判斷到市場的拐點。但是從長期來看可能很難，我想最終在大家，不管是私募機構或者是公募FOF長期的選擇下，最後能夠留存下來的，能夠進入各位大佬法眼的可能是指數增強型的。他有一個穩定的風格，他有一個相對來說比較可信，一定程度的Alpha的貢獻。比如說比三年債券指數、五年債券指數有兩三個點的增強，我相信這已經是一個非常好的標的了。

最終，對於我們整個債券基金來說或者是債券產品的管理市場來說，最終FOF的影響是優勝劣汰，最終會留下我剛才所說的優秀的管理人，讓他們不再擔心負債的問題，專心做到投資上去，最終把風格很零亂、很漂移的最終不能持續提供Alpha的管理人淘汰掉。