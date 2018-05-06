日期:5月6日，中超聯賽第9輪，江蘇蘇寧坐鎮主場迎戰長春亞泰。

比賽第53分鐘，蘇寧擴大比分！特謝拉左路突破后，倒三角分球給弧頂處的吳曦，吳曦順勢抽射，正好打在黃紫昌腳下。黃紫昌面對空門，輕鬆打進。蘇寧暫2-0亞泰！值得注意的是，這已經是黃紫昌賽季第4粒進球！

（新體）