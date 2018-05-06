5月5日，2018「半島騎遇」國際自行車嘉年華暨第二十八屆中國國際自行車展覽會超級體驗日在國家級旅遊度假區——陽澄湖半島旅遊度假區拉開序幕。活動是江蘇省蘇州陽澄湖半島旅遊度假區「春行半島」主題系列活動之一。活動藉助國家頂級展會中國國際自行車展覽會超級體驗日舉辦的契機，呈現度假區「體育+旅遊+健康」的發展風貌，為全國戶外運動愛好者呈現了一場全國性的體育盛會，打造一個綠色生態、精品高端的休閑運動勝地。在開幕式上，全國自行車工業信息中心向陽澄湖半島旅遊度假區授予了「全國自行車工業信息中心產品體驗基地」的稱號。

特色IP打造，實現競技體育與全民健身比翼齊飛

本次活動共兩天，第一個競賽日吸引了近200名來自全國各地及美國、加拿大、斯洛維尼亞、芬蘭、德國、法國、英國、義大利、菲律賓、馬來西亞、比利時等多個國家的公路精英車手參與到男/女子公開組及男子國際精英組的角逐。與此同時，「企業團體競速組」和「企業騎游組」兩個組別近500人的騎游，更讓現場充滿時尚與活力的現代氣息，為5月的陽澄湖畔增姿增彩。活動航拍則以獨特的鳥瞰視角展現陽澄湖半島春光無限的生態美景。

五月的陽澄湖半島風光宜人。7公里的環形賽道，一路景色旖旎。企業競速組和企業騎游組首先發車，企業精英們在享有全面專業的賽事保障的環境下，暢騎在風光如畫的度假區內，感受著騎游的魅力，進一步為企業樹立更加活力飽滿的品牌形象。企業騎游組則更輕鬆愜意，他們追隨企業競速組車手「追風」，在半島旖旎的風光中暢享了春日騎行的樂趣。緊接著上演了一場「速度與激情」的大片。國內頂尖的大眾自行車隊在賽場表現突出，在陽澄湖畔掀起一場體育視覺盛宴。

凝心聚力，打造文體產業服務高地

值得一提的是，在業餘女子公路賽場上極具競爭力的騎記力量車隊與脈騰·伊諾華女子車隊繼賽前一天在陽澄湖半島順利召開新聞發佈會，華麗亮相，緊接著在這一福地初戰告捷，將女子公開組三甲收入囊中（冠軍被騎記力量女子車隊的焦彥靜獲得，她的隊友廖彬彬和劉冉分獲二三名），勢不可擋。男子公開組來自凱路仕烈風車隊的夏威以1小時6分10秒奪得冠軍，諾飛客UCC車隊的巫帛宏、青海馬海軍自行車隊的張文龍分列第二、三名；團體成績方面，諾飛客UCC車隊豪奪冠軍，凱路仕烈風車隊第二、康師傅高士特車隊第三。男子國際精英組CYCLINGMANIA車隊實力不俗，以略勝一籌的專業技術和豐富的參賽經驗，收穫了男子國際精英組冠軍和亞軍，MyPlace Ruin Bar車隊的Frank Guldentops獲得季軍。選手們在組成陽澄湖畔靚麗的「流動風景線」時，也沉醉在陽澄湖半島旅遊度假區 「天邊水澤·別有乾坤」的勝景里。一動一靜間，盡顯人與自然的和諧之美。

5月6日，即將進行Qbaby「半島騎寶」兒童平衡車公開賽，活動旨在為全國的萌寶們打造了一個全方位的綜合性平台，譜寫國家級度假區戶外騎行新體驗。近年來，陽澄湖半島旅遊度假區不斷拓寬服務功能，引入各種精品體育項目，舉辦知名體育賽事活動的同時，注重體育基地及俱樂部引入培養，致力建設集產業功能、健身休閑、運動體驗、體育賽事、旅遊及文化展示等功能為一體的新型旅遊目的地，構築全國體育競技愛好者的文體花園。

多方共贏助力， 迎來「半島騎遇」新機遇

本次活動由中國國際自行車展覽會組委會作為指導單位，主辦單位為全國自行車工業信息中心、江蘇省蘇州陽澄湖半島旅遊度假區管委會，承辦單位為蘇州工業園區陽澄湖半島開發建設有限公司、北京勢至山水文化傳播有限公司，活動得到了蘇州市體育局和蘇州工業園區宣傳部的支持。此外，特約合作媒體平台CGTN、中國自行車、野途網、騎友網等也給予了活動大力支持。

兩天的活動得到了指定讚助商奕歐來奧特萊斯·蘇州、北京奧威特運動營養科技有限公司旗下品牌Sixstar和Muscletech（活動指定運動營養食品讚助商）、邁森蘭服飾、佳得樂、康師傅、喜馬拉雅、阿凡德精品箱包、奧丁輪組等品牌及特約讚助商中國人壽的大力讚助，其中諸多品牌在現場得到了全面的展示，獲得了媒體及全國受眾的關注。第二十八屆中國國際自行車展覽會超級體驗日在蘇州首次落地喜馬拉雅國際山地電影展與多個高端自行車品牌的試騎活動，是實現區域與品牌聯動，達成多個產業合作的新創舉。